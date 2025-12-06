　
    • 　
>
社會焦點

88歲阿北開車出事了！打瞌睡猛撞車頭爛毀　前車沒事他受傷

▲桃園市高齡88歲傅姓男子今天中午駕車送家人返家，行經新屋區中山東路一段附近時失控追撞前車，造成自己與2名家人受傷。（圖／翻攝自臉書《新屋生活圈》）

▲桃園市高齡88歲傅姓男子今天中午駕車送家人返家，失控追撞前車，造成自己與2名家人受傷。（圖／翻攝自臉書《新屋生活圈》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡88歲傅姓男子今（6）日中午開車送2名家人返家，行經新屋區中山東路一段附近時失控追撞前車，導致自己與2名家人受傷，被撞自小客車駕駛則無明顯傷勢，楊梅警方據報到場處理，2名駕駛酒測均無酒精反應，傅姓老翁坦承打瞌睡恍神肇事，事故發生原因警方調查釐清中。

▲桃園市高齡88歲傅姓男子今天中午駕車疑似恍神追撞前車，警方到場處理。（圖／楊梅警方提供）

▲桃園市高齡88歲傅姓男子今天中午駕車疑似恍神追撞前車，警方到場處理。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方指出，今天中午12時41分許接獲報案，新屋區中山東路一段附近發生交通事故，員警到場處理時發現，高齡88歲傅姓男子駕駛自小客車載送家人返家途中，行經事故地點時疑似打瞌睡恍神，失控追撞前方由60歲董姓男子駕駛之自小客車，當場造成肇事自小客車車頭嚴重毀損。

▲桃園市高齡88歲傅姓男子今天中午駕車疑恍神追撞前車，車頭嚴住毀損。（圖／楊梅警方提供）

▲桃園市高齡88歲傅姓男子今天中午駕車疑恍神追撞前車，車頭嚴住毀損。（圖／楊梅警方提供）

員警到場時，肇事駕駛傅姓老翁胸口挫傷自行就醫，另2名乘客則身體有多處擦挫傷已送醫治療，被追撞之董姓男子則無明顯傷勢，員警為雙方實施酒測，測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清中。

美籍殺人分屍魔服刑「Catfish」辱獄警還吐口水　判無期再多1罪

陪孩子家教租屋！變態家長強吻還襲胸　認錯賠償換緩刑

變態男狂追妙齡女「躲她家偷拍洗澡」再開車撞　引擎蓋留血跡

