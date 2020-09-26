桃警掃黑查獲竹聯、四海黑幫3案20人　涉恐嚇、經營地下錢莊送辦

▲桃園市警局執行全國掃黑專案，查獲竹聯、四海等黑幫涉嫌經營地下錢莊等案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局21日至25日配合全國掃黑專案，查獲包括竹聯、四海等黑幫成員涉嫌脅迫廠商繳付金錢圍標工程案、經營地下錢莊、網路賭博、恐嚇取財等案件，全案報請桃檢檢察官指揮偵辦，並持地院核發拘票與搜索票查獲3件20人、起出4把改造手槍、子彈與刀械與10萬元現金等證物，全案依組織犯罪等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園市警局指出，本次專案由市警刑大統籌規劃，動員各分局530名警力，聲請14張搜索票、18張拘票、執行臨檢處所165處，總計檢肅竹聯幫、四海幫等成員，有效壓制黑幫暴力氣焰，查獲重大案件包括：

▲桃園市警局執行全國掃黑專案，查獲竹聯、四海等黑幫涉嫌不法，起出相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一， 八德警分局檢肅竹聯幫邱姓男子等3人，配合警政署刑事局偵七大隊第一隊、桃園市調查處組成專案小組，本月21日在桃園區檢肅竹聯幫份子，此集團從前年起針對桃園市公共工程廠商以強暴脅迫方式，要求廠商支付金錢才得進行工程，專案小組報請桃檢檢察官指揮偵辦，歷經1年多蒐證，本月21日中午持拘票、搜索票將該集團成員一網打盡，起獲犯案手機等證物。

二， 八德警分局配合桃園市刑大偵二隊、偵四隊、桃園、蘆竹、大溪、平鎮分局與屏東縣警察局刑大、里港分局專案小組，本月21日在桃園市八德、龜山、桃園區、新北市鶯歌區、宜蘭市礁溪等地查獲竹聯幫邱姓男子等12人，該集團經營地下錢莊、逼討債務、恐嚇取財、土方圍事等暴力犯罪為經濟來源，遇有不從即暴力相向，動輒持槍傷人、恫嚇要脅、押人擄車、強迫質押房屋與販賣毒咖啡包等犯行，警方專案小組兵分多路將集團成員全數拘提到案，起出改造手槍2把、子彈23顆、手機14支、刀械2把、10萬元現金等證物。

▲桃園市警局執行全國掃黑專案，查獲竹聯、四海等黑幫涉嫌經營地下錢莊等案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

三， 桃園、龜山分局專案小組本月23日在桃園、龜山區地區，查獲四海幫張姓男子等4人到案，該集團涉嫌操縱成員共同藉端滋擾、鬧事、鬥毆、恐嚇等犯行，遇有不滿即率眾持刀械、棍棒砍殺，與幫派間相互串連，藉以壯大聲勢，另還經營地下賭場與圍事等手段獲利，專案小組持拘票與搜索票逮捕4名成員到案，全案依組織犯罪防制條例移送桃檢偵辦。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►桃園男凌晨飆車失控撞飛行人 腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

►影／白目式肇逃！夜飆過彎撞5機車落跑...不知車牌在原地

►打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠