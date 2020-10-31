誆西非官二代移民來台急需現金　魔術手法「洗美金」詐475萬

▲蔡姓男子在2016至2017年間向桃園市陳姓男子佯稱有西非迦納共和國某大官女兒欲移民來台急需現金，復以「洗美金」詐騙陳男投資藥水，陳男投資475萬餘元後始知被詐騙。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡姓男子欠錢花用，於2016至2017年間在桃園認識陳姓男子，獲悉陳男多金乃以西非迦納共和國某大官女兒欲移民台灣，但需資金申請證明文件，以英文文件取信陳男，後來見陳男上鉤後再以「洗美金」等詐術，佯稱要用特殊藥水洗過黑色紙張會變成美金，詐騙陳先後投資475萬餘元購買藥水，後來經陳男之女察覺報案檢舉，蔡男偵訊時坦承詐騙事實，桃檢偵結將蔡男依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，67歲的蔡姓男子透過友人介紹認識住在桃園市的陳姓男子，獲悉陳男多金，蔡男以西非迦納共和國某大官女兒欲移民台灣，要把錢匯至台灣，但需資金申請境外證明文件，蔡男出示不實英文文件取信陳男，2017年1月6日，蔡男在桃園市與新北市向陳男佯稱，以前為資助非洲有製作黑色美金，只要用藥水洗過即可還原為美金，黑色紙張加入特殊藥水浸泡，希望陳能投資特殊藥水，陳男信以為真，從2017年至2019年5月間陸續匯款共475萬餘元至陳男提供之銀行帳戶。

檢警查出，蔡男向不知情杜姓男子佯稱以境外資金投資杜男所有之某能源公司，再出示不實英文文件與海外資金取信於杜男，杜男也先後匯款近30萬元給蔡男指定銀行帳戶，後來陳男之女察覺有異報警處理，經警政署刑事局會同台南市警局在蔡男位於台南市鹽水區住處搜索，查出數十筆銀行匯款單與存摺、華僑與外國人投資申請正名等證物。

蔡男在偵訊時坦承犯案，也坦承向陳男、杜男要求投資匯款等事實，陳男與杜男則指證歷歷，陳男還說，蔡男以「洗美金」方式詐騙其投資475萬餘元並提出匯款證明等，檢方認為蔡男犯行明確，偵結依詐欺罪嫌將蔡男提起公訴。

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