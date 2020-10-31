　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆西非官二代移民來台急需現金　魔術手法「洗美金」詐475萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲蔡姓男子在2016至2017年間向桃園市陳姓男子佯稱有西非迦納共和國某大官女兒欲移民來台急需現金，復以「洗美金」詐騙陳男投資藥水，陳男投資475萬餘元後始知被詐騙。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲蔡姓男子在2016至2017年間向桃園市陳姓男子佯稱有西非迦納共和國某大官女兒欲移民來台急需現金，復以「洗美金」詐騙陳男投資藥水，陳男投資475萬餘元後始知被詐騙。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡姓男子欠錢花用，於2016至2017年間在桃園認識陳姓男子，獲悉陳男多金乃以西非迦納共和國某大官女兒欲移民台灣，但需資金申請證明文件，以英文文件取信陳男，後來見陳男上鉤後再以「洗美金」等詐術，佯稱要用特殊藥水洗過黑色紙張會變成美金，詐騙陳先後投資475萬餘元購買藥水，後來經陳男之女察覺報案檢舉，蔡男偵訊時坦承詐騙事實，桃檢偵結將蔡男依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，67歲的蔡姓男子透過友人介紹認識住在桃園市的陳姓男子，獲悉陳男多金，蔡男以西非迦納共和國某大官女兒欲移民台灣，要把錢匯至台灣，但需資金申請境外證明文件，蔡男出示不實英文文件取信陳男，2017年1月6日，蔡男在桃園市與新北市向陳男佯稱，以前為資助非洲有製作黑色美金，只要用藥水洗過即可還原為美金，黑色紙張加入特殊藥水浸泡，希望陳能投資特殊藥水，陳男信以為真，從2017年至2019年5月間陸續匯款共475萬餘元至陳男提供之銀行帳戶。

檢警查出，蔡男向不知情杜姓男子佯稱以境外資金投資杜男所有之某能源公司，再出示不實英文文件與海外資金取信於杜男，杜男也先後匯款近30萬元給蔡男指定銀行帳戶，後來陳男之女察覺有異報警處理，經警政署刑事局會同台南市警局在蔡男位於台南市鹽水區住處搜索，查出數十筆銀行匯款單與存摺、華僑與外國人投資申請正名等證物。

蔡男在偵訊時坦承犯案，也坦承向陳男、杜男要求投資匯款等事實，陳男與杜男則指證歷歷，陳男還說，蔡男以「洗美金」方式詐騙其投資475萬餘元並提出匯款證明等，檢方認為蔡男犯行明確，偵結依詐欺罪嫌將蔡男提起公訴。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園深情男趴引擎蓋...喚妻回家過年　小王叫友飆甩害命判賠千萬

►桃園禁售電子煙給未成年　違反最高罰5萬...議會三讀通過

►心碎！桃園2月嬰餵奶後安睡　媽媽清晨睜眼...寶貝全身僵硬不治

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

苗栗女「考試完太累」開車暴衝　狂踩油門連撞3車送醫

花蓮秀姑巒溪「人彘」男屍…頭髮全不見！他見屍連做9天惡夢

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

快訊／高雄大寮「田裡驚見男焦屍」！全身漆黑腐爛　目擊民眾嚇壞

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

苗栗女「考試完太累」開車暴衝　狂踩油門連撞3車送醫

花蓮秀姑巒溪「人彘」男屍…頭髮全不見！他見屍連做9天惡夢

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

快訊／高雄大寮「田裡驚見男焦屍」！全身漆黑腐爛　目擊民眾嚇壞

獨／直擊3D掃描工程師使用iPhone 12 Pro搭配LiDAR掃描製圖

吳斯懷稱掌握「五眼聯盟」情資：美國大選後會發生暴動

全大運／林詩亭百欄13秒04比亞運金牌還快　緊追60年全國紀錄

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

二寶媽難當！　劉香慈吃飯用吞的：每天都像打仗

快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」

遭小熊買斷合約　列斯特買爆3466罐啤酒感謝芝加哥球迷支持

新冠肺炎防疫有功！　健保署 「口罩供需資訊平台」獲獎

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

轟長榮大學狀況外　女大生母：自己上網查派出所電話問

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

女大生雙親獲死亡證明　母悲喊愛女名

更多熱門

相關新聞

開戶被逼存5000元「下個月才能領」！他傻爆了

開戶被逼存5000元「下個月才能領」！他傻爆了

就怕詐騙洗錢猖獗，導致開戶規定越變越嚴格！一名男網友驚呼，今（30）日想辦薪轉戶頭，卻被女行員規定最少存5000元，且建議下個月底才可以動用。文章貼出後，有苦主分享悲慘經歷，曾因開完戶秒領錢，最後導致帳戶被封鎖！

正妹開箱「迷你行動電源」　驚見真相傻了

正妹開箱「迷你行動電源」　驚見真相傻了

7人匯款買口罩中招　清潔工被判2年2月

7人匯款買口罩中招　清潔工被判2年2月

獨／高雄海南雞飯名店爆歇業！老闆背債5千萬

獨／高雄海南雞飯名店爆歇業！老闆背債5千萬

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

關鍵字：

洗美金詐騙475萬餘元

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面