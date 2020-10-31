華通少東與OL遭爆大街擁吻摟腰　正宮怒告...小三：只是談得來

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司華通電腦少東、吳姓副總，今年4月間被週刊直擊與前簡姓女員工有婚外情，兩人另築愛巢還公然大街擁吻摟腰，元配向桃園地院提告簡女損害配偶權求償2百萬元；簡女則向法官辯稱與吳男「只是談得來的朋友」被不實渲染成「小三」…，法官從周刊拍得照片研判，簡女行為已侵害配偶權，審酌侵害程度與雙方社經地位，判處簡女需賠償元配45萬元，本案還可上訴。

據元配指稱，簡女早在10年前還在公司任職時就與丈夫來往密切，當時基於維繫家庭與婚姻，曾多次與丈夫溝通告誡，丈夫保證會完全斷絕與簡女聯繫，未料，去年雙十連假期間，簡女假借工作與丈夫聯繫，今年3、4月間還被週刊直擊，2人進出愛巢且互動親密，甚至在大街上公然擁抱、摸屁股、親吻親密行為，已嚴重破壞其婚姻，因此向桃園地院提出侵害配偶權告訴，並求償200萬元。

簡女則向法官辯稱，她與吳男曾是同事且皆從事電腦業，對股票投資與運動有興趣，只是「談得來的朋友」，她從未破壞他人家庭，但卻被週刊跟拍且不實渲染成為「小三」，吳妻事後多次來電，她在三方通話中曾向吳妻解釋道歉，但吳妻仍舊質疑且不接受，讓她不堪其擾，還出現睡眠障礙；她現在任職公司受新冠肺炎疫情影響，薪資被砍半又要支付房貸與養家，經濟情況窘困，吳妻求償金額過高，但願盡最大心力捐2萬元公益金並與吳妻和解。

法官認為，從簡女與吳男被拍到照片，2人關係超乎單純友誼，確實已侵害元配之配偶權，簡女自稱經濟情況窘困，但只是暫領半薪，年收入仍超過百萬，被週刊拍到住豪宅社區，所辯難以被認同，審酌侵害程度與雙方社經地位，判處簡女需賠償吳妻45萬元，本案還可上訴。

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