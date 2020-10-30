贏賓州就能得天下！　「鐵鏽帶+陽光帶」成白宮爭奪戰聚焦點

▲美選倒數一週，拜登和川普中，誰能獲得最重要的270張選舉人票引人注目。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選倒數一週，拜登的民調仍領先於川普，但誰能獲得最重要的270張選舉人票才是制勝關鍵。據《今日美國》報導，薩福克大學政治研究中心（Suffolk University Political Research Center）主任帕雷洛戈斯（David Paleologos）分析了以下幾個重要戰場的情況，與可能對選情帶來的影響。

▲「鐵鏽帶」東起紐約州西部，西至威斯康辛、伊利諾州的中西部。這些地區在是過去的工業心臟地帶，但工業萎縮導致大量工廠倒閉、經濟衰退和人口外移。（圖／翻攝自維基百科）

1. 「鐵鏽帶」（Rust Belt）

川普在2016年以不到1個百分點的優勢贏得密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛。帕雷洛戈斯認為，如果拜登成功囊括這3個州，並保住希拉蕊在2016年贏得的州，那他就是下一任總統；同樣的，若川普能維持他上一屆的優勢，並贏得「鐵鏽帶」6個州（密西根、俄亥俄、威斯康辛、明尼蘇達、愛荷華、賓州）中的任一州，就能贏得連任。

拜登來自賓州，還經常強調自己的中產階級身份，再加上這3個州都屬於「藍牆」（blue wall），因此拜登在這裡一直都有優勢，他甚至在威斯康辛大學最近的民調中還能以50%以上的支持率領先川普。相反，川普若要當選，就必須在這3個州中勝出，否則他就只能拿下他在2016年敗掉的州，這看起來是更困難的事。

由於賓州擁有20張選舉人票，是「鐵鏽帶」中最多的州屬，因此雙方的競選團隊都將這裡視為制勝點。帕雷洛戈斯提到，「鐵銹地帶確實是拜登的第一道防線，目前看起來相當穩固，但還是有改變的可能。」

▲「陽光帶」貫穿美國南部和西南部 ，氣候溫暖宜居，近年經濟快速成長，也成為政治的重要地帶。（圖／翻攝自維基百科）

2. 「陽光帶」（Sun Belt）

特朗普在2016年以不到4個百分點的優勢贏得了「陽光帶」18個州中的亞利桑那、佛州和北卡羅來納。儘管領先幅度不大，但拜登在這3個州的民調中都佔據優勢，極有可能在選舉之夜勝出，並拿下希拉蕊上一屆贏得的州，從而在競選中勝出。這樣，拜登就可以不用理會密西根、賓州和威州的選情如何。

不過，即使拜登只拿下佛州，也會大幅限制川普的競選路線，迫使他必須在中西部的戰場上各贏一州。相反，如果特朗普囊括佛州、亞利桑那和北卡，拜登還是有轉機。這位前副總統只需要贏得希拉蕊在2016年的所有州，並拿下密西根、威斯康辛和賓州即可。在這樣的情況下，川普反而還要再贏一個州才能獲勝。

▲拜登有望拿下川普在2016年勝出的愛荷華州、俄亥俄州、喬治亞州和德州。（圖／路透）

3. 拜登要翻身的州

川普在2016年也贏得了愛荷華、俄亥俄、喬治亞和德州。不過這4個州目前的民調差距非常細微。川普自是需要將這4個州都抓牢，如果他在俄亥俄或喬治亞失利，那他的選情將嚴重被影響。而如果其他州維持2016年的情況不變，那拜登只要以38張選舉人票在德州獲勝，那川普就玩完了。

在競選初期，民主黨在這些州中勝出的機率不大，但隨著川普處理疫情的方式爭議增加，事情開始出現轉機。對拜登而言，在這些州獲勝並不重要，但這樣的結果將有助於建立許多民主黨人夢寐以求的「壓倒性優勢」，以阻止川普試圖拒絕選舉結果的企圖。

▲川普能否推翻希拉蕊在2016年贏得的州屬是選舉之夜最大的變數。（圖／路透）

4. 川普希望翻轉的州

選舉之夜最大的變數或許是川普能否推翻希拉蕊在2016年贏得的州。儘管川普4年前並沒有成功拿下明尼蘇達和內華達，但他在這兩個州的支持率卻節節上升，震驚了許多人。川普的競選團隊最近在明尼蘇達州動作頻頻，不過，如果他真的在該州獲勝，那他就能改變中西部的狀況，而且即使失去威州或密西根，損失也能被抵消。

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