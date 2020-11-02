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慧眼看天下／美國總統最後贏家 預料將難產？！

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選本週就將答案揭曉，這場只有美國公民可以投票的選舉，現在已經搞到全世界都瘋狂，十足像極台灣的俚語，「人家在吃米粉，你在旁邊喊燒」。各式各樣、不管是美國國內還是其他國家做的民調分析、來自世界各地賭徒開的賭盤數據，甚至連投票權跟話語權都沒有的墨西哥，都硬是要在這一場世界級的選舉中搶個版面，焚燒川普肖像，企圖影響美國選民的投票意向。這一場足以讓地球公民一起嗨到最高點，堪稱全球參與度最高的選舉，究竟會是誰贏得勝利？《慧眼看天下》第120集特別從台灣角度、美國德州平民觀點、麻州公職人員觀察，三個不同角度，多方位解析美國選情，結果發現，拜登即使略勝川普一籌，支持他的選民仍不敢樂觀的說拜登就此可以順利前進白宮，看來美國總統的產生怕會經歷一場難產的陣痛過程，讓各界多少有些擔憂。

▲▼拜登,賀錦麗。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）
 ▲拜登,賀錦麗。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

原先在美國境外引起不小風波，美國國內相對冷淡的杭特拜登「電郵門」事件，隨著拜登一昧的閃躲避談，果然也引起了選民質疑的聲浪，讓原來一直穩當領先川普的民調，也開始出現微幅小跌的情況。川普為了刺激低迷的民調數字也是做了不少努力，四處舉辦大型的造勢活動，然而熱鬧的群聚造勢活動看在曾經來台灣擔任過記者工作，現在回到美國德州擔任律師的包杰生眼中，其實是充滿了擔心。根據包杰生的觀察，每次川普的造勢活動結束後，就會傳出有人因此染上新冠肺炎的新聞，相較於拜登的得來速造勢，雖然場面比較冷清，空拍畫面也不好看，但是在疫情還沒有全面獲得控制的美國來說，保命比選舉熱情還來得重要。

▲▼ 美國總統川普1日出席佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國總統川普1日出席佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

這次美國選舉當中，最引人矚目的杭特拜登「電郵門」，到底算不算是假新聞？從包杰生的角度來看，這件事在美國其實沒有引起太多主流媒體的關注，原因就在於朱利安尼第一時間是找過福斯新聞台要爆料這個新聞的，但是福斯新聞台礙於整個新聞的內容有太多不確定，所以選擇暫不處理，最後才由「紐約郵報」變成獨家批露。至於從台灣的角度來看，學者董立文教授倒是持反對意見，他認為很多內容都已經有人去報警，進入司法階段的處理了，怎麼會是假新聞。而資深外交官介文汲則是認為收賄的部分或許值得討論，所以認為這個「電郵門」的可信度大約只有89%。

目前美國總統選舉雖然已經有超過九千萬的選民完成提前投票，但卻也陷入了集體焦慮的氛圍之中，原因就在於這次的投票結果，川普與拜登的差距可能不如外界評估的那麼樣的樂觀，這點在波士頓市議會擔任議長的台裔華人吳弭(Michelle Wu)感受很深。身為職業婦女、兩個孩子的媽媽，又具有移民身分的吳弭，不諱言的跟主持人黃寶慧表示她是支持拜登的，在接受節目的國際連線訪問之前，她也跟她的同事、朋友討論過這次總統大選的選情，即使她聽到的、感受到的，都是拜登穩定領先川普，可是身為公職人員的她，也接收到要準備選後可能會有暴亂的情事發生，因為已經陸續有極端份子將會在投開票日進行滋事的情資出現，為了避免選後的衝突，她認為投票結果的差距越大，才越能避免暴動的事情發生。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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