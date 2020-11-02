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「拜登故鄉」賓州地方大報力挺川普！50年首度表態挺共和黨

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）到密西根造勢，大選日前最後一場。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）到密西根造勢，大選日前的最後一場活動。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國賓州匹茲堡地區發行量最大的地方大報《匹茲堡郵報》創立至今已兩百餘年，該報自1972年後就未曾表態支持過任何一位共和黨總統候選人，但卻在10月31日的社論中公開宣布支持川普連任，稱川普雖然有許多缺點，但在經濟上的表現值得嘉許，同時也提及拜登與賀錦麗有可能會對中國採取軟弱的態度，使民眾付出代價。賓州為美國關鍵的搖擺州之一，不僅如此更是拜登的故鄉。

根據《福斯財經網》報導，《匹茲堡郵報》原名《匹茲堡公報》，成立至今已逾兩百餘年，是賓州匹茲堡地區的最大報，曾多次獲得普立茲獎。該報的社論基調是政治保守主義，近年來則傾向於自由主義。

《匹茲堡郵報》10月31日的社論中提到，在川普的帶領下，美國的經濟在新冠疫情爆發前蓬勃發展，甚至達到1950年代（美國經濟黃金時期）以來前所未有的繁榮，而美國非裔人口的失業率也比過往的任何一位總統都來得低。不僅如此，川普也說到做到，達成「美國優先政策」。社論還大讚，川普讓大多數的美國人民有生之年首次實現「能源獨立」。

▲川普,賓州,造勢。（圖／路透）

▲川普在賓州進行造勢活動。（圖／路透）

社論也寫道，多虧了川普，美國中部重新出現在地圖上，阿帕拉契居民與時薪制勞工也有了一點希望，雖然川普對這些苦苦掙扎、渴望生存的國民做的還不夠，但至少他理解他們，他也許不會說話，但他意識到這些人民的痛苦。

這是《匹茲堡郵報》自1972年以來，首次表態支持共和黨總統候選人。該報在2008年至2012年期間曾經公開支持民主黨籍的歐巴馬。即便這是《匹茲堡郵報》睽違50年來首度宣布支持共和黨總統候選人，但該報也直接點出川普的缺點。社論批評，「我們和多數美國人一樣，對總統那些不像總統的行為舉止與性格感到不安，例如他無禮、自誇、貶低他人以及扭曲事實。」

《匹茲堡郵報》認為，雖然川普沒有對疫情做出適當的應對，但是沒有任何人可以完美掌控疫情，而他的防疫措施都是正確的，因為美國人不能在疾病前退縮，必須保持美國的開放和工作。

▲▼拜登在造勢場上宣誓，若當選將終結病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲《匹茲堡郵報》批評拜登年紀太大，且他若當選，恐將結束美國對中國的打壓。（圖／達志影像／美聯社）

該報指出，如果拜登與賀錦麗順利入主白宮，恐怕會將美國的經濟繼續打入谷底。社論寫道，拜登還沒有學會管理，他也不願聽取旁人的諫言，而拜登將會提高美國人的賦稅，並結束美國對中共的施壓，展現出軟弱的態度。不僅如此，該報還說拜登「太老、太脆弱了」，因此無法勝任總統一職，並稱拜登可能撐不過總統任期。

即使拜登看起來很有活力，但假如他真的因身體因素無法履行總統職務，勢必需要一位可靠的副手來協助他，但很顯然的是，沒有任何證據顯示，賀錦麗已經準備好擔任一名總統。

社論發行後，川普的長子小唐納與女兒伊凡卡也紛紛在推特上轉發該則社論。

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