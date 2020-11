「拜登故鄉」賓州地方大報力挺川普！50年首度表態挺共和黨

▲美國總統川普(Donald Trump)到密西根造勢,大選日前的最後一場活動。(圖/路透)



美國賓州匹茲堡地區發行量最大的地方大報《匹茲堡郵報》創立至今已兩百餘年,該報自1972年後就未曾表態支持過任何一位共和黨總統候選人,但卻在10月31日的社論中公開宣布支持川普連任,稱川普雖然有許多缺點,但在經濟上的表現值得嘉許,同時也提及拜登與賀錦麗有可能會對中國採取軟弱的態度,使民眾付出代價。賓州為美國關鍵的搖擺州之一,不僅如此更是拜登的故鄉。

根據《福斯財經網》報導,《匹茲堡郵報》原名《匹茲堡公報》,成立至今已逾兩百餘年,是賓州匹茲堡地區的最大報,曾多次獲得普立茲獎。該報的社論基調是政治保守主義,近年來則傾向於自由主義。

《匹茲堡郵報》10月31日的社論中提到,在川普的帶領下,美國的經濟在新冠疫情爆發前蓬勃發展,甚至達到1950年代(美國經濟黃金時期)以來前所未有的繁榮,而美國非裔人口的失業率也比過往的任何一位總統都來得低。不僅如此,川普也說到做到,達成「美國優先政策」。社論還大讚,川普讓大多數的美國人民有生之年首次實現「能源獨立」。

社論也寫道,多虧了川普,美國中部重新出現在地圖上,阿帕拉契居民與時薪制勞工也有了一點希望,雖然川普對這些苦苦掙扎、渴望生存的國民做的還不夠,但至少他理解他們,他也許不會說話,但他意識到這些人民的痛苦。

這是《匹茲堡郵報》自1972年以來,首次表態支持共和黨總統候選人。該報在2008年至2012年期間曾經公開支持民主黨籍的歐巴馬。即便這是《匹茲堡郵報》睽違50年來首度宣布支持共和黨總統候選人,但該報也直接點出川普的缺點。社論批評,「我們和多數美國人一樣,對總統那些不像總統的行為舉止與性格感到不安,例如他無禮、自誇、貶低他人以及扭曲事實。」

《匹茲堡郵報》認為,雖然川普沒有對疫情做出適當的應對,但是沒有任何人可以完美掌控疫情,而他的防疫措施都是正確的,因為美國人不能在疾病前退縮,必須保持美國的開放和工作。

該報指出,如果拜登與賀錦麗順利入主白宮,恐怕會將美國的經濟繼續打入谷底。社論寫道,拜登還沒有學會管理,他也不願聽取旁人的諫言,而拜登將會提高美國人的賦稅,並結束美國對中共的施壓,展現出軟弱的態度。不僅如此,該報還說拜登「太老、太脆弱了」,因此無法勝任總統一職,並稱拜登可能撐不過總統任期。

即使拜登看起來很有活力,但假如他真的因身體因素無法履行總統職務,勢必需要一位可靠的副手來協助他,但很顯然的是,沒有任何證據顯示,賀錦麗已經準備好擔任一名總統。

社論發行後,川普的長子小唐納與女兒伊凡卡也紛紛在推特上轉發該則社論。

