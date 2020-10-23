驚險畫面曝！國道轎車左切險撞右拉擊落貨車　後方貨櫃車煞爆煙

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南段國道1號南向245.2公里昨（22）日上午發生一起交通事故，一部由黎姓男子駕駛的自小客由中線車道欲變換車道到內側車道時，因操作不當撞擊同向行駛中線車道黃姓男子駕駛之小客貨車，兩車碰撞後，小客貨車即朝路肩欲停靠，途經外車道險遭貨櫃車追撞，貨櫃車急煞噴煙，驚險萬分的場面全被後方車輛拍下。

▲一輛自小客車加速欲超過內線車輛後轉切進內線，卻疑似不慎進入內線差點擦撞護欄，急打方向盤後便直接撞向中線小客貨車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有民眾在網路上貼出一段影片，昨日上午約10點22分從斗南交流道匯入南向車道後，在外線車道直擊，左方中線一輛自小客車加速超前，欲超過內線車輛後轉切進內線，卻疑似因操作不慎，進入內線差點擦撞護欄，急打方向盤後便直接撞向中線小客貨車，碰撞後雖未大幅度偏離車道，但其中小客貨車要靠向路肩時在外線車道卻險遭貨櫃車追撞，所幸貨櫃車行雲流水閃避，未釀更大意外。

▲小客貨車欲靠路肩，在外線車道險遭貨櫃車追撞，所幸貨櫃車行雲流水驚險閃避，未釀更大意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片中坐車的副駕駛，見狀驚嚇狂飆髒話外，趕緊催促駕駛遠離危險路段，第四公路警察大隊斗南分隊小隊長林志全指出，此起事故無人受傷，兩位駕駛酒測值均為0，而自小客車駕駛黎男因為變換車道不當已違反道路交通管理處罰條例第33條第一項第三款將處3000元至6000元罰款。

小隊長林志全表示，第四公路警察大隊斗南分隊將持續利用各項宣導機會呼籲行車時要保持安全距離並注意前方動態，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲小客貨車疑靠路肩時在外線車道卻險遭貨櫃車追撞，貨櫃車急煞冒出大量白煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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