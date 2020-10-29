為民服務無極限　臺西3警巧遇歐兜邁停路邊...嚇一跳秒跳水溝

▲吳婦因以機車腳踏板載運甘蔗，造成重心不穩跌入水溝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺西警分局麥寮所副所長黃振城、警員管玟欽、實務訓練蔡孟哲於26日晚間21時45分執行肅竊勤務，行經麥寮鄉台61線下沙崙後路段產業道路，發現有機車倒於路邊，心覺得可疑隨即停車察看，發現竟有一名婦女跌落約80公分深的水溝內，三人見狀嚇一跳，立即跳入水溝內將婦女救起。



這名掉落水溝的吳姓婦女年約60多歲，她指著地上的一綑甘蔗向警方表示，因以機車腳踏板載運甘蔗，造成重心不穩而跌入水溝內，掉下去約5分鐘，因為該路段夜間行經車輛鮮少，有呼喊救命但似乎沒人聽見，幸好有警員巡邏經過發現伸出援手，頻頻向警方道謝。

警員當下亦提醒婦女，如要載運重物，要以小貨車載運比較安全。 臺西警分局長張文峰表示，為民服務是警察的工作之一，也是做功德工作，3名警員人積極幫助民眾，即時伸出援手，順利協助因不慎失足掉落排水溝內之民眾，充分發揮了警察救人、助人的精神。

▲警員開車巡邏發現機車倒於路邊，下車察看竟見一名婦女跌落約80公分深的水溝內，三人見狀嚇一跳，立即跳入水溝內將婦女救起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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