環團公布用電大戶綠能評比！台積電奪綠電先鋒者、台塑石化交白卷

▲台灣再生能源推動聯盟召開「用電大戶綠能使用比一比」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

經濟部能源局即將於11月公布用電大戶條款，至今卻不見用電大戶名單，台灣再生能源推動聯盟27日公布國內15大排碳大戶，並評估其綠能表現，其中台積電被評為「綠電先鋒者」，無論是自發自用的設置量、購買的碳權，或是使用綠能的長遠目標，皆是表現最優秀的；另外台塑石化、大連化工、南亞塑膠則在綠能使用上交出白卷。

台灣再生能源推動聯盟、綠色和平、民進黨立委洪申翰、時代力量立委陳椒華27日上午於立法院召開「用電大戶綠能使用比一比 」記者會，依序公布台積電、台灣化學纖維、台灣水泥、亞洲水泥、台灣中油、群創光電、友達光電、中石化、長春石化、中國鋼鐵、台灣塑膠、中龍鋼鐵、台塑石化、大連化工、南亞塑膠等台灣前15大排碳大戶。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍說明，本次調查透過「再生能源自發自用的電量」、「購買再生能源及再生能源憑證的數量」、「參與電力躉售的電量」、「明確綠電使用佔比的目標」、「現階段綠電使用佔比」等5項綠能指標做評估，發現全國前15大的排碳大戶，對於再生能源相關規劃都仍有不足。

▲台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍。（圖／記者屠惠剛攝）



洪申翰表示，台灣高耗能產業在綠能上的表現與態度，可說是「好得很好、壞的很壞」，儘管總統蔡英文努力衝刺再生能源的發展，但更重要的是真正落實到產業與生活之中，而用電大戶就是其中的關鍵角色。

洪申翰指出，綜觀台灣過去的能源政策，比較多屬於鼓勵產業「應該使用綠能」，但隨著社會大眾、國際情勢對再生能源態度的轉變，用電大戶使用再生能源已經變成一種責任與義務，這是台灣在能源轉型的進展上非常重大的改變，很可惜絕大多數的用電大戶長期霸佔工總等組織，屢屢拖累台灣能源轉型的契機。

洪申翰說，歐盟即將在2023年課徵碳稅，也有越來越多國際產業鍊要求供應鏈使用百分之百的綠能，台灣接下來也可能要進行《溫室氣體減量及管理法》的修法，現在需要有遠見的企業家進行超前部署，這才是台灣接下來產業競爭力非常重要的關鍵，希望用電大戶等企業要迎頭趕上。

陳椒華則表示，用電大戶在中南部高耗電、高污染的排放已經成為事實，加上現在正處於缺水季節，納稅人等於是在補貼高耗水、高耗電大戶的水價與電價，期待用電大戶使用綠能是一個途徑，但最終還是希望台灣的產業升級，「沒有競爭力的用電大戶、耗水大戶應該淘汰，這是政府的責任」。

陳椒華也說，中電北送、南電北送也是問題所在，中南部秋冬整天陰霾也是事實，儘管有《溫室氣體減量及管理法》的修法與用電大戶條例，但卻看不到真正有效的工具，政府應該更努力推動能源轉型，讓用電大戶能夠降低用電量，透過法規、電價與水價的調整，或許能更快淘汰用電大戶。

高茹萍呼籲，用電大戶應該要表現出誠意與責任，不要再背離國際上邁向百分之百綠電責任的趨勢，也希望在11月即將公布的再生能源用電大戶條款裡，能夠提出更積極的用電大戶政策工具，並呼籲經濟部盡快公佈用電大戶名單。

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