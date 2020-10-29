利卡夢梅之宴GAYA音樂會31日登場　小提琴神童與交響樂深琴對話

▲台東利卡夢梅之宴GAYA戶外音樂會，今年由台籍小提琴神童曾宇謙、國立台灣交響樂團進行深琴對話 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年邁入第22周年的台東利卡夢梅之宴GAYA戶外音樂會，堪稱國內歷史最悠久的古典音樂戶外音樂會，22年前當時擔任利嘉國小校長的張中元，一份把殿堂藝術帶到偏鄉角落的情懷，22年來堅持以古典音樂傳唱山城小學校的部落傳奇﹔音樂會原定今年2月下旬登場但因新冠疫情延後，主辦單位利嘉國小暨台東GAYA酒店表示，確定在31日舉行，由台籍小提琴神童曾宇謙、國立台灣交響樂團進行「深琴對話」。



2019年第21屆台東利卡夢梅之宴-GAYA戶外音樂，台東縣長饒慶鈴與4千多位穿著輕便雨衣的樂迷，共同冒雨陶醉在日本小提琴天后庄司莎矢香與俄羅斯鋼琴巨星伊利亞．拉什科夫斯基的深情邂逅，至今大家人充滿著感動的回憶。



GAYA酒店董事長戴美玲表示，今年利卡夢梅之宴確定31日當天下午2點在台東縣卑南鄉利嘉國小梅園登場，今年22周年以台灣本土音樂家為主體，演出序曲為Amis旮亙樂團－歡慶年年，祈福為利嘉卑南歌謠團祈福頌，迎賓為胡德夫老師美麗的稻穗，以及璀璨經典的曾宇謙與國立台灣交響樂團首席弦樂團的深情對話。



張中元校長說，台東利卡夢梅之宴GAYA戶外音樂會近幾年參加的樂迷都約3000至4000人，去年約4000多人參加。今年以最具台灣味的音樂，最貼近地氣的草地音樂會，讓大家享受台灣歌謠的四季風情，聆聽曾宇謙與國立台灣交響樂團首席弦樂團的深情對話，還有胡德夫老師的渾厚歌聲，點藏今年秋天最美麗的聲音。



被喻台灣小提琴神童的曾宇謙1994年出生於新北市，1998年5歲開始學習小提琴，因天資聰穎，他學琴2年就琴藝出眾，2000年7歲時就受邀台北市立交響樂團在國家音樂廳合作演出協奏曲，2002年台北市立交響樂團2度邀請合作演出；10歲時獲選加入文化部儲備音樂人才庫大師班，他在2016年畢業於美國費城的柯蒂斯音樂學院。

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