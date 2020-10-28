不甩民進黨中央　蔡育輝提案增訂食安條例一讀過關…若牴觸聲請司法院解釋

▲台南市議員蔡育輝為確保市民健康安全，提案修正台南市食品安全自治條例訂定罰則，28日順利通過大會一讀審查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝為確保市民健康安全，提案修正台南市食品安全自治條例訂定罰則，28日順利通過大會一讀審查，增訂17條之1內容規範，只要違反第11條之1規定檢出瘦肉精將處以3萬到10萬元以下的罰鍰，並得按次罰，他感謝不分黨派一讀案的支持，並希望繼續支持未來的二、三讀案。

蔡育輝特別強調，民進黨中央訂法令地方條例牴觸中央無效根本是跟民意作對，台南市議會議事規則明訂，中央法規與地方自治事項牴觸，得聲請司法院解釋，台南市議會國民黨團絕對捍衛民意守護健康！

蔡育輝指出，台南市第2屆第5次定期大會增訂瘦肉精零檢出，依中央食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰6萬到2億，地方沒有訂定罰則，但明年1月1日民進黨中央將開放萊克多巴胺瘦肉精美豬進口，台南市頓失罰款依據。

蔡育輝表示，民進黨中央明知全國民意強烈反對開放萊克多巴胺美豬進口，民進黨仍一意孤行，還祭出地方自治條例跟中央法規牴觸無效手段，台南市議會28日下午恢復大會進行一讀案審查，感謝不分黨派議員支持，讓他提案的增訂台南市食品安全自治條例訂定罰則，28日順利通過大會一讀審查。

蔡育輝說，增訂17條之1內容規範，只要違反第11條之1規定，被檢出乙型受體素含量，超過照中央法令處罰，未超過食品安全衛生管理法所規定之中央主管機關訂定豬肉或其相關產製品安全容許標準者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。28日完成一讀法定程序後，希望議會不分黨派能在二、三讀支持此增訂條例，來守護台南鄉親的健康。

蔡育輝還請民進黨中央熟讀台南市議會法規，依照地方自治法第43條規定地方議會議決自治事項與憲法、法律、中央法規、縣規章有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之，所以國民黨團會為了鄉親的健康全力奮戰。

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