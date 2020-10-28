　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝FUN券倒數2個月「4.7億未使用」　文化部預測：高峰在最後一個月

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立委黃國書關切藝FUN券使用情況。（圖／記者林育綾翻攝）

▲立委黃國書關切「藝FUN券」使用情況。（圖／記者林育綾翻攝）

記者林育綾／台北報導

文化部為了振興藝文產業消費，先前推出數位及紙本「藝FUN券」，分別以兩波抽籤發放。其中首波數位藝FUN券總預算12億，使用期限至今年12月31日，眼看已經倒數2個月，截至目前使用金額逾7.3億，還有高達4.7億未使用，約佔35％未進入市場，立委也呼籲文化部要加緊宣傳。

立法院今（28）日召開教育及文化委員會，立委黃國書提到，首波藝FUN券預算12億，但如今使用約7.5億，眼看使用期限將至，還有約35%未進到市場，文化部是否還有相關宣傳規劃？文化部長李永得回應，使用高峰應會落在最後一個月，文化部也會持續宣導，期望民眾加緊使用消費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「藝FUN店家」開放使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）

▲「藝FUN店家」皆開放使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）

據目前文化部統計，首波數位券以12億元規模發行，約210萬人中獎，至27日止領券人數逾205萬人次，領券率達97.5%，累計使用金額逾7.3億元；而第二波紙本券以3.6億元規模發行，領券人數逾62萬人次，領券率達94.5%，累計使用金額近1.4億元。

總計兩波藝FUN券預算為15.6億，使用逾8.7億元，使用率約55.8%，換言之還有約6.9億未使用，44%未進入市場。而「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，「紙本藝FUN券」使用期間至2021年2月28日止。

文化部也統計，目前使用藝FUN券前三名藝文店家類型，依序為「書店及出版業」逾4.9億元、「電影院」逾2.2億元、「表演藝術產業」約7,700萬元。

▲▼誠品書店,書局,閱讀,看書,書籍,出版,文字,24小時書店,讀者,工具書。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾使用藝FUN券情形，「書店及出版業」逾4.9億元排名第一。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了...

美豬堅持零檢出　陳吉仲：所有牛排店都要關掉了
國美館爭議調查出爐！百萬沙發「一切合法」、前館長夫人干政細節曝
地方自治條例美豬零檢出抵觸中央　衛福部：明年直接宣布無效
國美館長「第一人選」原因曝！梁永斐接任：這是我的使命
地方堅持「美豬零檢出」　陳吉仲：在很多國家是不可能的

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
公文曝光！打臉5縣市　衛福部：瘦肉精零檢出無效
傻子才買台積電？她曝「零股必買3支」原因網讚爆
天鵝颱風最快今誕生　下周可能還有「閃電」颱風
百年摸乳巷被噴漆塗鴉　屁孩抓到了
女星打流感疫苗「爆4症狀」7天都沒好　認證吳宗憲：說的是實話
道奇睽違32年奪世界大賽冠軍！隊史第7冠　4勝2敗擊敗光芒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

學童、軍人都不吃美豬　江啟臣怒政府卻封殺地方自治條例：惡質

北海岸獨創水上飛行傘沒了！起降區有異物遭勒令停業　業者喊冤

頻傳鋼軌斷裂！台鐵稱「無法避免」：火車撞擊軌道金屬會瞬間斷開

天鵝最快今誕生！下周可能還有「閃電」颱風　10月狂生6颱原因曝

台北第一夜景直擊！荒草間驚見「墓園」　很多人來看101煙火

藝FUN券倒數2個月「4.7億未使用」　文化部預測：高峰在最後一個月

神級一拉「秒開雞蛋盒」　貼心功能曝光！千人長知識：每次都割手

駭人！高雄旗美獅子頭圳「河面全紅」　原因找到了　

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

學童、軍人都不吃美豬　江啟臣怒政府卻封殺地方自治條例：惡質

北海岸獨創水上飛行傘沒了！起降區有異物遭勒令停業　業者喊冤

頻傳鋼軌斷裂！台鐵稱「無法避免」：火車撞擊軌道金屬會瞬間斷開

天鵝最快今誕生！下周可能還有「閃電」颱風　10月狂生6颱原因曝

台北第一夜景直擊！荒草間驚見「墓園」　很多人來看101煙火

藝FUN券倒數2個月「4.7億未使用」　文化部預測：高峰在最後一個月

神級一拉「秒開雞蛋盒」　貼心功能曝光！千人長知識：每次都割手

駭人！高雄旗美獅子頭圳「河面全紅」　原因找到了　

大同新董事王光祥發3點聲明　駁斥「變天掀內亂」一說

遛狗意外惹到凶狠貓媽！　男主人死命保護愛犬慘被當街脫褲

薩摩耶堅持到狗友家「打招呼」！　每天散步拉著爸窗外凹嗚找二哈

直播更好用了！IG 推Live影片「更新3功能」　時間限制拉到4小時

鄧紫棋「被前公司精神虐待」患憂鬱症！淚曝耍大牌真相：在家哭7天

以前搜到毒品才坐下！　海關退役犬現在「電鍋前蹲坐」媽笑翻

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

基特也辦不到！席格包辦雙MVP　史上游擊手第一人

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

機密報告曝光　近百台籍機師閃離中國不單純

冷空氣+雨襲！一周3變天下探16°C

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

朱學恒9年前預言：士林夜市註定終局

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

跳槽中國機師賺翻了　年薪千萬還送豪宅

外送5大排行榜！中南部美食霸主都是他

更多熱門

相關新聞

文化部跟風「最引以為傲的奢侈」網笑瘋

文化部跟風「最引以為傲的奢侈」網笑瘋

網紅作家「一件襯衫」創辦人黃山料，因在臉書發布「月薪25萬元和月薪3萬元，煩惱都是相同的」文章引發熱議，文中提出7點「最引以為傲的奢侈」，像是「喝星巴克 150 元不眨眼，對買一送一沒感覺」引發網友模仿；而今（14）日文化部小編跟風，為了提醒抽中藝FUN券的民眾使用，特別列出7點「藝Fun券最引以為傲的奢侈」，包括「看imax 3D票價400元不眨眼，對信用卡優惠沒感覺」，網友也紛紛笑瘋按讚。

百年古厝成美公堂大玩裝置藝術

百年古厝成美公堂大玩裝置藝術

藝FUN券使用「書店消費佔一半」

藝FUN券使用「書店消費佔一半」

紙本藝FUN券開放一天消費逾260萬

紙本藝FUN券開放一天消費逾260萬

紙本藝FUN券25萬人領取！期限看這裡

紙本藝FUN券25萬人領取！期限看這裡

關鍵字：

藝FUN券

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面