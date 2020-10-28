藝FUN券倒數2個月「4.7億未使用」　文化部預測：高峰在最後一個月

▲立委黃國書關切「藝FUN券」使用情況。（圖／記者林育綾翻攝）

記者林育綾／台北報導

文化部為了振興藝文產業消費，先前推出數位及紙本「藝FUN券」，分別以兩波抽籤發放。其中首波數位藝FUN券總預算12億，使用期限至今年12月31日，眼看已經倒數2個月，截至目前使用金額逾7.3億，還有高達4.7億未使用，約佔35％未進入市場，立委也呼籲文化部要加緊宣傳。

立法院今（28）日召開教育及文化委員會，立委黃國書提到，首波藝FUN券預算12億，但如今使用約7.5億，眼看使用期限將至，還有約35%未進到市場，文化部是否還有相關宣傳規劃？文化部長李永得回應，使用高峰應會落在最後一個月，文化部也會持續宣導，期望民眾加緊使用消費。

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▲「藝FUN店家」皆開放使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）



據目前文化部統計，首波數位券以12億元規模發行，約210萬人中獎，至27日止領券人數逾205萬人次，領券率達97.5%，累計使用金額逾7.3億元；而第二波紙本券以3.6億元規模發行，領券人數逾62萬人次，領券率達94.5%，累計使用金額近1.4億元。

總計兩波藝FUN券預算為15.6億，使用逾8.7億元，使用率約55.8%，換言之還有約6.9億未使用，44%未進入市場。而「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，「紙本藝FUN券」使用期間至2021年2月28日止。

文化部也統計，目前使用藝FUN券前三名藝文店家類型，依序為「書店及出版業」逾4.9億元、「電影院」逾2.2億元、「表演藝術產業」約7,700萬元。

▲民眾使用藝FUN券情形，「書店及出版業」逾4.9億元排名第一。（圖／記者李毓康攝）

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