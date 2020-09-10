　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「紙本藝FUN券」一天消費超過260萬！近40萬人中獎還沒領　步驟看這裡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲711紙本藝fun券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「紙本藝FUN券」一天消費破260萬！（圖／記者陳涵茵攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推出「紙本藝FUN券」共計65萬9,068人中獎，昨（9）日起開放至四大超商領券，截至目前已有27萬人領券，領券情況可說是十分踴躍；而在開放領取的短短一天內，使用消費金額多達近264萬，顯示出實體券的使用情況良好。領券及使用期間到2021年2月28日為止，提醒尚未領取的中獎民眾要把握權益。

紙本藝FUN券針對「65歲以上年長者、18歲以下未成年者、身心障礙人士」等手機弱勢族群推出，超過250萬人申請登記，經文化部抽籤後確定生日日期為「04、06、09、11、16、18、20、30」的參加民眾獲獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨（9）日開放領券，截至今（10）日下午3時已達27萬人領取，換言之還有大約39萬人尚未領券。而昨一天累積的使用消費金額也超過260萬，不少家長表示用於幫小孩買書、買文具。

「紙本藝FUN券」領券時不需要簡訊或驗證碼憑證，只要攜帶中獎人的「健保卡」，每日上午9點至晚上9點至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富，不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取紙本藝FUN券。

▲711紙本藝fun券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「紙本藝FUN券」領券時不需要簡訊或驗證碼憑證，只要攜帶中獎人的「健保卡」至超商領取。（圖／記者陳涵茵攝）

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間至2021年2月28日止，逾期即失效。

得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

另外文化部在7月推出的第一波「數位藝FUN券」，中獎人數約210萬人，總預算高達12.6億元，截至昨（9）日為止已使用近5.3億，換言之還有高達7.3億的數位藝FUN券尚未使用，而「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止。

無論是紙本或數位藝FUN券，同樣可用於看展覽、看表演、看電影、實體書店買書（網路書店不適用）、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，還能打賞街頭藝人。

▲▼「藝FUN店家」開放使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）

▲「藝FUN店家」開放使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）

文化部特別提醒，想要加入「藝FUN店家」在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。有關「藝FUN券」的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
iPhone 12電信廣告藏玄機！發表日期意外曝光
超夯「168斷食法」恐致死！醫曝這3種人千萬別試
8+9男友無照被攔！「水蛇腰辣妹」爽比讚　下秒被扣車GG了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃偉哲兌現承諾加碼辦理「將軍火」音樂節　今先公布許願卡司

歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽署合作備忘錄　黃偉哲：共同促進城市永續發展

國家隊「豪品」兩款口罩混大陸製　藥師怒：連退貨價還要協商

「台灣豬識別章」9/11起徵選　9月底結果出爐！總獎金逾27萬元

新樓口腔暨牙科醫療團隊　展現牙科特色醫療

瘦肉精美豬「混廚餘餵豬」恐增風險　陳吉仲：完全不會受影響

MIT口罩3標示新制出爐！9/17起全面實施　舊產品「限期回收」

「紙本藝FUN券」一天消費超過260萬！近40萬人中獎還沒領　步驟看這裡

大媽神邏輯「硬要把推車帶回家」　好市多店員解釋無效！網全怒了

海洋污染演習登場！模擬「漁船遭油船擦撞」　演練5大救災步驟

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

黃偉哲兌現承諾加碼辦理「將軍火」音樂節　今先公布許願卡司

歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽署合作備忘錄　黃偉哲：共同促進城市永續發展

國家隊「豪品」兩款口罩混大陸製　藥師怒：連退貨價還要協商

「台灣豬識別章」9/11起徵選　9月底結果出爐！總獎金逾27萬元

新樓口腔暨牙科醫療團隊　展現牙科特色醫療

瘦肉精美豬「混廚餘餵豬」恐增風險　陳吉仲：完全不會受影響

MIT口罩3標示新制出爐！9/17起全面實施　舊產品「限期回收」

「紙本藝FUN券」一天消費超過260萬！近40萬人中獎還沒領　步驟看這裡

大媽神邏輯「硬要把推車帶回家」　好市多店員解釋無效！網全怒了

海洋污染演習登場！模擬「漁船遭油船擦撞」　演練5大救災步驟

黃偉哲兌現承諾加碼辦理「將軍火」音樂節　今先公布許願卡司

中共黨媒：台灣與大陸脫鉤是自殺　根本無法承受經濟「巨痛」

2隻瓦斯汪當門神！「肉身刻字」生意變更旺　背後原因超爆笑

宜蘭橋改建工程9月13至16日封閉交管　請用路人改走替代道路

北京違規將付出一定代價！日防衛相首下重話：中國已對日造成威脅

賽琳娜性感胸衣造型「快掉出來」　未精修影片釋出更火辣

「風乾陽台」剩骨骸！大學生睽違8個月返宿舍　見寵物龜淚崩

快訊／日本政府定於6日選出新言相

歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽署合作備忘錄　黃偉哲：共同促進城市永續發展

雲林北港居家檢疫男趴趴造　加重增罰10萬元原因曝光

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

裸女三點全露大鬧World Gym　健美小鮮肉制止遭咆嘯

F雪乳妹直播采耳「挖小穴」：天天顱內高潮

好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞整車

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

買泡麵蓋子掀不完！網揭：內有洋蔥

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

連10天都「7:59上班」　太準時反爆熱議

明起全台午後雷雨「炸到下周」

打翻飲料悠哉滑手機！兒1舉動網讚爆

逛農會「拿農遊券」遭酸　網怒：沒券也不會去

鋒面抵達！即刻起2地區整天有雨

更多熱門

相關新聞

紙本藝FUN券25萬人領取！期限看這裡

紙本藝FUN券25萬人領取！期限看這裡

文化部推出「紙本藝FUN券」在8日以幸運生日方式抽籤，最後共計65萬9,068人中獎，而昨（9）日起開放至四大超商領券，截至晚間9時已有近25萬人領券，還有不少人一領到就馬上用，目前使用逾260萬！紙本藝FUN券領券及使用期間到2021年2月28日為止，提醒尚未領取的中獎民眾要把握權益。

廢乾電池不要丟　量販店超商限時加碼收

廢乾電池不要丟　量販店超商限時加碼收

自製繳費單詐鄰「人口福利部」催繳年金

自製繳費單詐鄰「人口福利部」催繳年金

臉書買中衛口罩被騙！女報警怪店員反被轟爆

臉書買中衛口罩被騙！女報警怪店員反被轟爆

一家四口全中！藝FUN券勝利組

一家四口全中！藝FUN券勝利組

關鍵字：

紙本藝FUN券藝FUN券文化部超商藝Fun券2.0

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面