「紙本藝FUN券」一天消費超過260萬！近40萬人中獎還沒領　步驟看這裡

▲「紙本藝FUN券」一天消費破260萬！（圖／記者陳涵茵攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推出「紙本藝FUN券」共計65萬9,068人中獎，昨（9）日起開放至四大超商領券，截至目前已有27萬人領券，領券情況可說是十分踴躍；而在開放領取的短短一天內，使用消費金額多達近264萬，顯示出實體券的使用情況良好。領券及使用期間到2021年2月28日為止，提醒尚未領取的中獎民眾要把握權益。

紙本藝FUN券針對「65歲以上年長者、18歲以下未成年者、身心障礙人士」等手機弱勢族群推出，超過250萬人申請登記，經文化部抽籤後確定生日日期為「04、06、09、11、16、18、20、30」的參加民眾獲獎。

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昨（9）日開放領券，截至今（10）日下午3時已達27萬人領取，換言之還有大約39萬人尚未領券。而昨一天累積的使用消費金額也超過260萬，不少家長表示用於幫小孩買書、買文具。

「紙本藝FUN券」領券時不需要簡訊或驗證碼憑證，只要攜帶中獎人的「健保卡」，每日上午9點至晚上9點至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富，不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取紙本藝FUN券。

▲「紙本藝FUN券」領券時不需要簡訊或驗證碼憑證，只要攜帶中獎人的「健保卡」至超商領取。（圖／記者陳涵茵攝）

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間至2021年2月28日止，逾期即失效。

得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

另外文化部在7月推出的第一波「數位藝FUN券」，中獎人數約210萬人，總預算高達12.6億元，截至昨（9）日為止已使用近5.3億，換言之還有高達7.3億的數位藝FUN券尚未使用，而「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止。

無論是紙本或數位藝FUN券，同樣可用於看展覽、看表演、看電影、實體書店買書（網路書店不適用）、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，還能打賞街頭藝人。

▲「藝FUN店家」開放使用藝FUN券消費。（圖／記者林育綾攝）

文化部特別提醒，想要加入「藝FUN店家」在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。有關「藝FUN券」的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。