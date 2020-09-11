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李永得：藝FUN券預算12億目前花了5.2億「書店消費佔一半」

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▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲第一波「藝FUN券」12億預算當中，目前使用了5.2億，其中出版就將近佔一半比例。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（11）日舉行第44屆金鼎獎頒獎典禮，針對國內各類優秀出版品頒發獎項。文化部長李永得出席致詞時提到，出版是所有文化內容的根本和是源頭，而且在第一波「藝FUN券」12億預算當中，目前使用了5.2億，「其中出版就將近佔一半比例」，顯示出民眾在文化消費行為當中十分重視出版，對此非常樂見。

第44屆金鼎獎共計1,300件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類4大類組共20個獎項，經過激烈的初審、複審及決審後，計28件作品獲獎，41件獲優良出版品推薦。

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李永得表示，每一次金鼎獎頒獎之後，都會很認真看今年評出哪些書，今年也特別注意每一本評出來的書都非常有價值，而且非常的多元，特別感謝評審的辛苦。金鼎獎最重要的目的是鼓勵好的出版，出版、書本、雜誌，「是我們所有文化內容產業的根本，也是所有文創產業的根源。」

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得透露，接任以來曾被問及是否特別偏好出版。（圖／記者林育綾攝）

他透露，自己接任文化部長4個月以來，被很多人問是否特別偏好出版？他回應應該不是，不過文化部第一波發行的「藝FUN券」總預算約12億，目前約使用了5.2億，其中出版所佔的比例就將近一半，可見國內民眾的文化消費行為，很大一部分會重視出版，這是非常樂見的一件事情。

李永得也提到出版業重視的大事「台北國際書展」明年也將如期舉辦，不僅不縮減規模，文化部更首度加碼2千萬，推出限量20萬張的「TiBE購書抵用劵」，每張100元免費限量發放，民眾可以用來抵用於書展內買書。

他強調，「出版是所有文化內容的根本和是源頭」，因為對於出版十分重視，所以未來也會推出幾項出版業界期待的政策，首先就是在蘇院長的支持下，已跟財政部取得共識，讓雜誌、報紙免出版營業稅；也進一步修訂相關辦法，期望所有出版品都能免稅，預計趕在明年1月實施。另外在「公共出借權」，他也讚這是前任鄭部長推出的一個非常好的政策，經過一年的試辦之後，未來文化部會跟所有圖書館擴大舉辦。

第44屆金鼎獎完整得獎作品名單

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