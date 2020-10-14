文化部跟風月薪25萬煩惱！7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋

▲文化部小編跟風！7點列出「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋。（圖／翻攝自「文化部」臉書）

記者林育綾／綜合報導

網紅作家「一件襯衫」創辦人黃山料，因在臉書發布「月薪25萬元和月薪3萬元，煩惱都是相同的」文章引發熱議，文中提出7點「最引以為傲的奢侈」，像是「喝星巴克 150 元不眨眼，對買一送一沒感覺」引發網友模仿；而今（14）日文化部小編跟風，為了提醒抽中藝FUN券的民眾使用，特別列出7點「藝Fun券最引以為傲的奢侈」，包括「看imax 3D票價400元不眨眼，對信用卡優惠沒感覺」等，網友也紛紛笑瘋按讚。

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▲網紅作家黃山料分享「月薪25萬和3萬煩惱相同」觀點。（圖／翻攝自Facebook／黃山料）

黃山料當時在臉書文章提到「月薪25萬元在台北的奢侈」，分享那位高薪朋友從當年3萬元月薪，到25萬元月薪，有7點「最引以為傲的奢侈」如下：1. 喝星巴克 150 元不眨眼，對「買一送一」沒感覺。2. 出門只搭計程車，忘記捷運怎麼搭。3. 吃Uber Eats一個人一次就點 500 元。4. 懶得做家事就請打掃阿姨。5. 吃吃到飽餐廳時，再也不用刻意前一餐不吃。6. 麥當勞薯條加大，只吃一半就丟掉。7. 搭計程車找零錢時，10元硬幣掉到地上不用撿。

而文化部小編如今也跟風，為了提醒民眾使用藝FUN券，在PO文提到，「不管你的手機一台3萬或25萬元，不管幾顆鏡頭、機身顏色、容量多少，藝FUN券一份就是600塊，沒有花等於不存在。有抽到的朋友，請把握藝FUN券最引以為傲的奢侈」。

貼文列出7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」如下：

１ 看imax 3D票價400元不眨眼，對信用卡優惠沒感覺。

２ 要看就看大銀幕，忘記電視怎麼開。

３ 想看的書就買，再也不用跟圖書館借書。

４ 看展覽中途出去找朋友，不蓋手章直接再買一張票。

５ 預購偶像唱片不管幾種版本通通都包起來。

６ 上手作體驗課程，再也不用上網爬文比較價格。

７ 逛市集時，小禮物集點券掉到地上不用撿。

文化部小編也在粉專提醒，「以上純屬小編開玩笑，請大家認真花藝Fun券，也要尊重創作者、店家及其他觀眾喔！」而網友也紛紛按讚留言，「想看展覽也不用為了折扣優惠到處跟朋友借卡了」、「感謝溫馨提醒超讚XD」但也有沒抽中的網友哀怨留言「邊緣人126路過」、「沒抽到也等於不存在」。