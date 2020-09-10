「紙本藝FUN券」25萬人已領取！數位券還有7.3億未使用　期限看這裡

▲「紙本藝FUN券」已有近25萬人領取，領券及使用期限到明年2月28日。（圖／記者陳涵茵攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推出「紙本藝FUN券」在8日以幸運生日方式抽籤，最後共計65萬9,068人中獎，而昨（9）日起開放至四大超商領券，截至晚間9時已有近25萬人領券，還有不少人一領到就馬上用，目前使用逾260萬！紙本藝FUN券領券及使用期間到2021年2月28日為止，提醒尚未領取的中獎民眾要把握權益。

紙本藝FUN券針對「65歲以上年長者、18歲以下未成年者、身心障礙人士」等手機弱勢族群推出，超過250萬人登記，經抽籤後確定生日日期為「04、06、09、11、16、18、20、30」的參加民眾額講，共計65萬9,068人中獎，昨（9）日開放領券，至目前已有近25萬人領取，使用金額也累計超過260萬，不少家長可能用於幫小孩買書、買文具。

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▲藝FUN券可用於實體書店買書，但不適用於網路書店。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

「紙本藝FUN券」領券時不需要簡訊或驗證碼憑證，只要攜帶中獎人的「健保卡」，在期間內每日上午9點至晚上9點至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富，不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取紙本藝FUN券。

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

▲「紙本藝FUN券」四大超商都可領，損毀無法再補發。（圖／記者陳涵茵攝）

另外文化部在7月推出的第一波「數位藝FUN券」，中獎人數約210萬人，總預算高達12.6億元，截至昨（9）日為止已使用近5.3億，換言之還有高達7.3億的數位藝FUN券尚未使用，而「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止。

無論是紙本或數位藝FUN券，同樣可用於看展覽、看表演、看電影、實體書店買書（網路書店不適用）、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，還能打賞街頭藝人。

文化部特別提醒，想要加入「藝FUN店家」在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。有關「藝FUN券」的相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。

「3步驟」領取紙本藝FUN券：

1、到四大超商事務機，點選「藝FUN券」專區。

2、插入健保卡，列印取票收據（小白單）。

3、持取票收據（小白單），到超商櫃檯換取票券。

（考量超商服務人力，紙本領券時間為09:00-21:00，任一門市皆可領券，不限原登記超商。）

「紙本藝FUN券」領券及使用時間：即日起至2021年2月28日(23:59)

「數位藝FUN券」領券及使用期限：即日起至2020年12月31日(23:59)