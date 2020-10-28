衛福部次長：將針對「豬腎」新增貨號　一開始會每批檢驗

▲衛福部次長薛瑞元、農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，立法院經濟委員會28日審查行政命令。衛福部次長薛瑞元在會中表示，目前有在針對「豬腎」申請新增貨號，並且「一開始會逐批檢驗」。

針對立委要求豬肉進口報關的CCC Code（貨品分類號列）新增號列，以區隔萊豬與非萊豬的內臟。民眾黨立委蔡壁如今天質詢時指出，經濟部部長稱新增號列在行政上不可行，但立委希望新增的部分為第9碼和第10碼，過去就曾為了基改食品額外增加，而國貿局表示，貨品主管機關針對貿易管理、統計需要，可向國貿局建議新增號列，函詢相關機關同意後，關務署可執行辦理，詢問衛福部為什麼不願意向國貿局申請新增貨號？

對此，薛瑞元回應，目前有在針對「豬腎」申請新增貨號，因為管制上有必要性，但針對某種動物用藥去新增貨號，這是不太可行。他強調，豬腎的安全容許量跟其他部位不同，開放進口後一開始會每一批進行檢驗。

農委會主委陳吉仲則表示，基改新增貨號是為了不影響到國內生產，農業生產不得使用基因改造，但萊克多巴胺跟基改不一樣，目前針對「豬腎」新增貨號，是因為衛福部所訂定的安全容許量跟其他部位不同。

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