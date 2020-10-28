南韓59死！台灣流感疫苗安全嗎？　醫建議「2情況」先別打

▲流感疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者陳俊宏／綜合報導

流感疫苗施打以來引起的不良反應案例，讓許多民眾心慌慌。疾管署27日公布4起死亡案件，不過經釐清後，發現死因皆是心血管疾病。而新光醫院家醫科醫師柳朋馳建議，如果民眾有這2種情況，建議暫緩施打流感疫苗。

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南韓接種流感疫苗後死亡案例增加至59人，疾病管理廳宣布，其中46名死者死因與疫苗接種的因果關聯性非常低，因此決定按照原訂日程繼續接種計畫；從26日開始，免費接種流感疫苗對象將擴大至62至69周歲的高齡族群。保健福祉部長朴淩厚表示，「請相信防疫當局和專家意見接受接種。」

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中27日晚間親自召開記者會表示，韓國近來多起流感疫苗施打後死亡個案通報，加上國內27日公布流感疫苗不良事件通報有4人死亡，引發社會關注，希望透過記者會向大家說明相關情況，請大家不要過度恐慌。

▼陳時中親上火線開記者會說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

▼流感疫苗不良事件通報4死，初步判定和疫苗無關。（圖／疾管署提供）

陳時中進一步說明4例個案狀況，分別是發生蜘蛛膜下腔出血、急性心肌梗塞、冠狀動脈阻塞引發急性腦中風與主動脈剝離，這些都是常見心血管疾病，和疫苗關連性非常低。他表示，目前不良反應通報並沒有異常增加，整體來看疫苗沒有發生問題，專家小組經過討論，沒有任何證據顯示要停打疫苗。

疾管署也列出「5種不適合接種流感疫苗者」：

1、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

3、先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群（GBS）者，宜請醫師評估。

４、已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

5、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

柳朋馳26日在「柳朋馳•家醫科醫師的日常」臉書提到，他當然鼓勵接種流感疫苗，但今年施打疫苗應該有一些不良反應，推論和以下原因有關：

1、過去不信任或不敢接受疫苗的人，今年很多第一次打針，而這些族群可能心理上對不良反應會放大。

2、可能有部分民眾因擔心打不到公費疫苗，所以即使身體當下略有不適或感冒初期，不見得如實告訴醫師。

柳朋馳提醒，所以在問診、體檢、給藥三讀五對、針後衞教均應如實做到，不可因之前有打過經驗，就忽略任何一步驟。而根據《康健雜誌》報導，他建議有兩種情形者，先暫緩施打流感疫苗，第一是處於「急性感染期」，例如正在感冒；第二是「有特殊慢性病，或使用特定藥物」，例如洗腎患者、正在接受化療的癌症病患。