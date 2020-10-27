　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳宗憲暈眩、男童頻尿和疫苗有關？莊人祥：應先就醫而非上網Po文

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

韓國接連發生流感疫苗接種後死亡通報案件引發關注，也讓國人對施打疫苗後的反應特別緊張，藝人吳宗憲就在直播時自曝今年第一次打流感疫苗竟然出現4天暈眩，另有台南有男子在網路上Po文指兒子接種流感疫苗之後頻尿。疾管署副署長莊人祥今（27）日回應，如果有懷疑應該去就醫，不是上網po這些事情。

▲▼吳宗憲爆打流感疫苗「身體巨大變化」：我後悔了！暈眩4天症狀很可怕。（圖／翻攝湖心診所臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲爆打流感疫苗「身體巨大變化」：我後悔了！暈眩4天症狀很可怕。（圖／翻攝湖心診所臉書）

根據疾管署統計，截至10月26日，國內流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，當中包含4件死亡案件，死因判定為心血管疾病等自身慢性疾病，都已經排除與疫苗關連。

不過，隨著國際與國內疫苗不良事件頻傳，國人也對疫苗接種後反應特別僅緊張，針對暈眩的部份，疾管署防疫醫師林詠青表示，暈眩的成因非常多，可能是中樞型的腦部血流影響或者內耳部份血流構造問題，甚至是近期病毒感染或使用藥物都有可能，臨床上要判斷，需要專業醫師診察。

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

林詠青也提到，流感疫苗仿單上的確提到有部分人接種後可能出現暈眩，但機率只有百分之1到千分之1，不算常見，且暈眩與疫苗的因果關係還沒實證，只是觀察到有這樣的情形。他強調，有時頭暈、暈眩會混淆，強烈建議民眾接種後不適應就醫檢查，才能評估屬於那一類的暈眩。

至於頻尿問題，林詠青說，過往沒有看過類似情況，有可能是時序上的巧合，還是建議民眾就醫評估。

媒體關心包含台中51歲男子施打疫苗後病危，以及前述藝人與男童個案是否都已納入不良事件通報統計。莊人祥說，這些在媒體揭露的個案除非有就醫不然無法通報，51歲男子已經納入，另2例應該還沒，鼓勵他們就醫。

【其他人也看了】

►快訊／國內出現4起流感疫苗接種後死亡個案！專家研判無直接關係
►流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病
►吳宗憲「打完疫苗暈4天」籲別打...醫曝「暈眩症」搞鬼：跟疫苗無關
►憂打疫苗致死！一次看懂國內外案例「重症解析」　醫：停打反更糟

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排
快訊／小鬼黃鴻升猝死　完整解剖報告出爐
新莊休旅車「猛撞4車」1命危5傷撞擊影片曝！駕駛癱卡座位
活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」狂燒錢　買1億項鍊送瑪麗亞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台、巴特產推「珍珠瑪黛茶」　台科大助弱勢婦女微型創業

吳宗憲暈眩、男童頻尿和疫苗有關？莊人祥：應先就醫而非上網Po文

大英博物館「神秘密室」藏物驚人！「失戀博物館」紀念逝去的愛情

婆婆虧「母豬賽貂蟬」！他心疼挺妻　1句話反遭網轟爆：媽寶男

新竹超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦　網友羨：想指名

「整袋標靶藥物」遭丟棄！藥師一算心涼：浪費146萬元救命藥

新冠疫苗緊急授權變嚴！第二期受試者需3千人追蹤1個月　才能量產上市

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

台、巴特產推「珍珠瑪黛茶」　台科大助弱勢婦女微型創業

吳宗憲暈眩、男童頻尿和疫苗有關？莊人祥：應先就醫而非上網Po文

大英博物館「神秘密室」藏物驚人！「失戀博物館」紀念逝去的愛情

婆婆虧「母豬賽貂蟬」！他心疼挺妻　1句話反遭網轟爆：媽寶男

新竹超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦　網友羨：想指名

「整袋標靶藥物」遭丟棄！藥師一算心涼：浪費146萬元救命藥

新冠疫苗緊急授權變嚴！第二期受試者需3千人追蹤1個月　才能量產上市

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病

囊餅變成驚聲尖叫鬼臉面具　Mamak檔星馬料理也推萬聖節套餐

智慧城市專案遭爆5年燒1.7億「過半失敗」　台北市政府回應了

杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

被塑膠！BMW國1台南安定段拒讓救護車　警拳頭硬了要追查

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

標準模式、英雄戰場輪番上陣　《爐石戰記》2020全明星賽12月26日、27日登場

小S曝合作大S開節目「訪問真正想問的人」鎖定名單：到底哪家醫美

中華職棒總冠軍賽31日開打　盧秀燕穿中信兄弟球衣全力加油

日職／王彥程、宋家豪同場登板　都遭巨人香月一也狙擊

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

內湖深夜直擊「裝甲車隊」疾駛上陽明山

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

安心遊2.0官網塞爆　官方急修復

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

好市多驚天低價！「尾數7＋＊」就是答案

正妹警：注意日夜溫差　網暴動求IG…警局真給了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

不會立中柱！台中女遭房東趕走

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面