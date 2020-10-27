吳宗憲暈眩、男童頻尿和疫苗有關？莊人祥：應先就醫而非上網Po文

▲疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

韓國接連發生流感疫苗接種後死亡通報案件引發關注，也讓國人對施打疫苗後的反應特別緊張，藝人吳宗憲就在直播時自曝今年第一次打流感疫苗竟然出現4天暈眩，另有台南有男子在網路上Po文指兒子接種流感疫苗之後頻尿。疾管署副署長莊人祥今（27）日回應，如果有懷疑應該去就醫，不是上網po這些事情。

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▲吳宗憲爆打流感疫苗「身體巨大變化」：我後悔了！暈眩4天症狀很可怕。（圖／翻攝湖心診所臉書）

根據疾管署統計，截至10月26日，國內流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，當中包含4件死亡案件，死因判定為心血管疾病等自身慢性疾病，都已經排除與疫苗關連。

不過，隨著國際與國內疫苗不良事件頻傳，國人也對疫苗接種後反應特別僅緊張，針對暈眩的部份，疾管署防疫醫師林詠青表示，暈眩的成因非常多，可能是中樞型的腦部血流影響或者內耳部份血流構造問題，甚至是近期病毒感染或使用藥物都有可能，臨床上要判斷，需要專業醫師診察。

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

林詠青也提到，流感疫苗仿單上的確提到有部分人接種後可能出現暈眩，但機率只有百分之1到千分之1，不算常見，且暈眩與疫苗的因果關係還沒實證，只是觀察到有這樣的情形。他強調，有時頭暈、暈眩會混淆，強烈建議民眾接種後不適應就醫檢查，才能評估屬於那一類的暈眩。

至於頻尿問題，林詠青說，過往沒有看過類似情況，有可能是時序上的巧合，還是建議民眾就醫評估。

媒體關心包含台中51歲男子施打疫苗後病危，以及前述藝人與男童個案是否都已納入不良事件通報統計。莊人祥說，這些在媒體揭露的個案除非有就醫不然無法通報，51歲男子已經納入，另2例應該還沒，鼓勵他們就醫。

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