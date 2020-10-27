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快訊／今早共機又來我西南空域　10月累計擾台21次

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▲運8遠干機10月27日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲運8遠干機10月27日進入我西南空域。（圖／國防部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國防部27日下午證實，今天上午1架共軍運8遠干機進入我西南方空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，而這也是10月以來，第21架次共機擾台。

根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

另外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日共軍運8遠干機1架次。

▲▼運8遠干機10月27日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

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