教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

記者黃翊婷／綜合報導

國防部教召政策近期陸續推出大變革，訓練天數增長為14天、每人8年內最多召訓4次、強化城鎮戰等等。不過，有基層檢察官認為，教召最大的漏洞就是「通知不到人」，畢竟不是所有後備軍人都住在戶籍地，未來如果沒有改善個資普查，恐怕會導致妨害兵役治罪條例案件暴增。

▲教召新制公布後掀起網友們正反意見熱議。（示意圖／陸軍司令部，下同）

國軍「提升後備戰力」專案報告21日送達立法院，報告內容提及，後備部隊將擴充至26萬8000餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅會分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

一名基層檢察官向《自由時報》透露，近期才處理十多件妨害兵役治罪條例案件，原因是這些後備軍人都沒有住在戶籍地，所以錯過教召通知，未來教召強度增強，如果沒有做好後備軍人的個資調查，恐怕會讓類似案件暴增，因此想要建議國防部，不妨與戶政單位或里長結合，更新後備軍人的聯絡方式後再發通知，免得讓檢方的通緝令淪為另一種找人的教召令。

▲檢察官擔心新制上路會讓妨害兵役治罪條例案件增加。

其實，國防部曾在2017年間宣布啟用「召集查詢系統」，後備軍人只要用手機掃描「動員通知書」的二維碼（QR Code），或自行上網輸入基本資料查詢，就能清楚查到年度內之動員符號、動員部隊、召集地點及召集日期。

不過，「召集查詢系統」正式上路後，卻有不少網友抱怨，原本多年來都沒有被教召過，結果一使用系統馬上「中獎」，查詢系統根本就是變相的報名系統。因此，究竟要如何改善這個教召大漏洞，看來還需要相關單位進一步討論。