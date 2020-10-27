　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

國防部教召政策近期陸續推出大變革，訓練天數增長為14天、每人8年內最多召訓4次、強化城鎮戰等等。不過，有基層檢察官認為，教召最大的漏洞就是「通知不到人」，畢竟不是所有後備軍人都住在戶籍地，未來如果沒有改善個資普查，恐怕會導致妨害兵役治罪條例案件暴增。

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲教召新制公布後掀起網友們正反意見熱議。（示意圖／陸軍司令部，下同）

國軍「提升後備戰力」專案報告21日送達立法院，報告內容提及，後備部隊將擴充至26萬8000餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅會分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

一名基層檢察官向《自由時報》透露，近期才處理十多件妨害兵役治罪條例案件，原因是這些後備軍人都沒有住在戶籍地，所以錯過教召通知，未來教召強度增強，如果沒有做好後備軍人的個資調查，恐怕會讓類似案件暴增，因此想要建議國防部，不妨與戶政單位或里長結合，更新後備軍人的聯絡方式後再發通知，免得讓檢方的通緝令淪為另一種找人的教召令。

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲檢察官擔心新制上路會讓妨害兵役治罪條例案件增加。

其實，國防部曾在2017年間宣布啟用「召集查詢系統」，後備軍人只要用手機掃描「動員通知書」的二維碼（QR Code），或自行上網輸入基本資料查詢，就能清楚查到年度內之動員符號、動員部隊、召集地點及召集日期。

不過，「召集查詢系統」正式上路後，卻有不少網友抱怨，原本多年來都沒有被教召過，結果一使用系統馬上「中獎」，查詢系統根本就是變相的報名系統。因此，究竟要如何改善這個教召大漏洞，看來還需要相關單位進一步討論。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品
林子偉遭下放3A　移出40人名單
快訊／和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹
直擊／小嫻十指交纏同居金剛ing！　烤肉趴輪抱小孩噴幸福
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

平時遭餵餿水、菸草　台中受虐2歲女童獲救「看到飯糰雙眼發亮」

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

抗旱大作戰！行政院拍板14億抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

陳時中被轟下神壇！北市長之爭又現三腳督　4伏兵扮鴨子猛划水

深情對視！陸軍「同志新人」甜蜜閃照曝光　首次加入三軍聯合婚禮

快訊／運8偵察機、運8反潛機進入我西南空域　空軍廣播驅離

金防部戰車翻覆1死1傷　陸軍：明年6月完成烈嶼守備大隊戰車更換

「一貫捍衛新聞自由」　民進黨籲：各政黨應尊重NCC依法審查！

總統令：任命林碧霞為原住民族委員會副主委

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

抗旱大作戰！行政院拍板14億抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

陳時中被轟下神壇！北市長之爭又現三腳督　4伏兵扮鴨子猛划水

深情對視！陸軍「同志新人」甜蜜閃照曝光　首次加入三軍聯合婚禮

快訊／運8偵察機、運8反潛機進入我西南空域　空軍廣播驅離

金防部戰車翻覆1死1傷　陸軍：明年6月完成烈嶼守備大隊戰車更換

「一貫捍衛新聞自由」　民進黨籲：各政黨應尊重NCC依法審查！

總統令：任命林碧霞為原住民族委員會副主委

美軍售台遭陸方制裁！外交部：續促請美出售武器「捍衛台民主自由」

SM11月推新女團aespa…公開「首位成員」　網驚：有點像太妍！

光芒王牌的最終試煉　史奈爾G6背水一戰扛得住？

放火為什麼棄「北一女神」看上JKF妹青青？　他曝「5字關鍵」網怒了

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！　顏值爆高＋白嫩美肌網暴動

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

股匯不同調！新台幣大升近3角　來到28.61元

苗栗縣警局高階警官異動　主秘及新任4位分局長宣誓就職

賓士「發光」廠徽恐造成系統失靈　北美將召回1.3萬輛GLS、GLE

抗旱大作戰！行政院拍板14億抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

陸軍同志新人閃照曝　首次加入三軍聯合婚禮

兩架共機擾台　空軍廣播驅離

陳時中被轟下神壇！北市長之爭又現三腳督　4伏兵猛划水

陸軍：明年6月完成烈嶼守備大隊戰車更換

中天新聞台換照7鑑定人有2位不予換照

吳怡農空降？林智堅接班人提前開打　除了鄭宏輝還有2位也被點名

宋興洲：美國不會打破一中原則

民進黨：各政黨應尊重NCC依法審查中天

總統令：任命林碧霞為原住民族委員會副主委

蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

神力女超人進廠維修「開眼袋」　曝韓國瑜打算當農夫種枸杞！

蔡衍明：本想當年輕人的偶像　卻意外成嘔吐的對象

小英基金會被控附隨組織　綠營嗆爆吳怡玎

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

更多熱門

相關新聞

「新動員『堪』亂」要亂多久？

「新動員『堪』亂」要亂多久？

我國後備實際召訓的人數占目標召訓人數的比率約只有7成，平時超過一個月時間有預警的後備召集，都只有這種數字，那等到戰時交通、通訊一片混亂的時候，請問會有幾成報到率？還要再繼續沈醉於理想化的環境做後備動員計畫嗎？

國防部採購疏失誰該勇於負責？

國防部採購疏失誰該勇於負責？

提升後備戰力越級呈報？　國防部回應了

提升後備戰力越級呈報？　國防部回應了

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

軍事訓練役延長戰力下墜？　國防部這麼說

軍事訓練役延長戰力下墜？　國防部這麼說

關鍵字：

教召國防部

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面