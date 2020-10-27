影／桃園男違停遇警猛催油門　開進死巷被制伏！起出2把槍+安毒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子26日下午開車在平鎮區貿西路在紅線上違停，員警上前勸阻時，卻瞥見副駕駛座上疑似有毒品，袁男立即猛踩油門逃逸，結果卻誤入死巷被員警當場制伏，在其車上起出改造式手槍2把、子彈8顆與安非他命5.54公克。警方起出槍彈後才驚覺，幸虧及時反應，沒讓袁男在緝捕過程開槍，全案偵訊後依依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市袁姓男子26日下午在平鎮區貿西路旁違規停車，員警勸導時卻瞥見副駕駛座放著疑似毒品，要求受檢時卻加速逃逸誤入死巷被制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局在袁姓男子車上起出2把改造手槍與8發子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇指出，26日下午14時30分許，員警在貿西路巡邏時，發現一輛白色轎車在紅線上違停，巡佐楊恩貴、警員馬雲九上前勸導，楊恩貴瞥見其副駕駛座上放著疑似毒品，立即要求袁熄火受檢，未料袁男見警察到場立即猛踩油門加速逃逸。

▲桃園市平鎮警分局在袁姓男子車上起出安非他命2小包共5.54公克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即駕車尾隨在後追趕，袁男疑似路況不熟，將車誤入附近死巷，袁見無處可逃竟棄車徒步逃逸，員警下車追趕後將袁制伏在地，員警在其轎車上搜出二級毒品安非他命5.54公克、改造手槍2把、子彈8發等證物。

▲桃園市袁姓男子擁有槍毒，偵訊後被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，袁男疑似販毒集團成員，擔心落網後槍毒會遭查緝，因此被員警盤查時才拚命逃逸，所幸員警追緝過程並未發生警駁火事件，也未造成人員傷亡。

▲桃園市警局局長陳國進（左三）頒獎嘉勉龍岡派出所員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長陳國進平鎮警分局查獲槍毒案，率市警局刑大大隊長邱紹洲至龍岡派出所嘉勉，要求員警務必溯源除惡務盡；警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品罪嫌將袁男移送桃檢偵辦，並持續深入追查是否另涉其他刑案。

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