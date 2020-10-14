高雄情侶騎車撞倒路人「棄車落跑」　警調監視器追人

記者黃子倩／高雄報導

今天凌晨1點53分一輛機車行經左營區華夏路要右轉新庄仔路時，撞到一名正要過馬路的52歲的潘姓男子，害他倒地受傷，事後還把機車遺留在現場肇事逃逸，警方指出，根據現場民眾描述，當時撞到人的機車上一對男女肇事之後，就步行離開沒有再回到現場協助處理，目前正調閱監視器追人，要釐清確切的肇事原因。

▲高雄一對情侶涉嫌肇事逃逸，將機車留在現場。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一對情侶涉嫌肇事逃逸，附近居民聽到聲響都跑出來查看。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據監視器畫面顯示，當時一對雙載的情侶檔騎車經過該路口，直接將老翁撞飛，老翁重摔滾地一圈，倒在地上，情侶檔也連人帶車倒地，三人摔成一團，摔車第一時間，騎士先是將女友扶起，這時附近住戶聽到聲音也衝上前，紛紛關心倒在地上的老先生，幫忙擦拭血跡，打電話叫救護車，但正當大家忙著關心傷者時，這對肇事情侶檔卻悄悄的從旁邊溜走。

警方表示，趕到現場時，受傷的潘姓男子已經由救護車送往醫院，現場只遺留了一輛肇事的白色機車，警方目前正擴大調閱監視器以車追人，目前已掌握肇事者身份積極追緝中，至於確切的肇事原因，由於受傷的潘姓男子頭部及腳部受傷醫治中，警方將待他傷勢恢復後，在釐清交通事故發生經過。

▲高雄一對情侶涉嫌肇事逃逸，將機車留在現場。（圖／記者黃子倩翻攝）

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