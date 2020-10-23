桃園男大賣場置物櫃當槍櫃...安管員清查傻眼　心機警智逮

▲桃園市楊姓男子將改造槍枝彈藥零件藏放在中壢區某大賣場置物櫃，被安管人員清理時發現報警處理。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年將高姓友人借用歸還的改造槍管、子彈與零組件，藏放在中壢區某大賣場置物櫃內，卻遭安管人員清理時發現報警，楊男後來取物時發現裝槍彈的袋子遺失，向賣場服務人員詢問並留下聯繫方式，中壢警方循線逮捕楊男，桃檢23日偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將楊、高2男提起公訴。

檢警調查，41歲的楊姓男子以不詳方式取得土造槍管、改造子彈5發、槍枝零組件等槍彈，去年7月16日37歲的高姓男子與他人發生糾紛，楊男將槍彈組裝好後借給高男助陣，俟談判結束後立即拆解槍械，由於楊男騎乘機車車牌是撿來的，憂心半途騎車遇到警察臨檢遭盤查，導致攜帶槍彈曝光，因此暫時將高男交還槍管、子彈等零組件，藏放中壢區某家大賣場置物櫃。

未料，隔日凌晨3時許，安管人員清理賣場置物櫃時，發現其中一只袋子居然藏放槍彈，嚇得立即報警處理，當日下午楊男前往賣場取物時，發現袋子不翼而飛，當場詢問賣場服務人員，置物櫃裡的袋子怎會遺失？還留下手機號碼等聯繫方式，隨即被警方拘提到案，警方也循線查出曾借用槍彈的高男到案，2人坦承持有與借用這批槍械，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將楊、高2人提起公訴。

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