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桃園男不堪經濟壓力彩虹橋上徘徊落淚　警所長適時安撫勸回

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▲桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊哭泣，警方獲報後趕往勸慰安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊哭泣，警方獲報後趕往勸慰安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊，有遊客察覺沈男在橋上邊走邊哭，擔心會出意外通報警方處理，永安派出所員警據報趕往查看，果然發現沈在橋上，沈聲稱因面臨龐大經濟壓力，想到海邊透透氣，但越想越男過才忍不住哭泣，因當時正下細雨將其帶回派出所勸慰，提供泡麵飲料等熱食果腹，並提供社福資源申請參考，沈男心情頓時開朗，決定勇敢面對。

楊梅警分局永安派出所指出，8日晚間35歲的沈姓男子被遊客通報獨自在永安漁港彩虹橋上徘徊，還邊走邊哭泣，擔心可能會發生危險，所長連英傑、警員陳德元與林敬幃趕往查看，發現沈男坐在橋上哭泣。

▲桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊哭泣，員警勸慰後帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊哭泣，員警勸慰後帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈男聲稱因經濟壓力非常大，因此才想到海邊散步透透氣，希望能獲得舒緩，但越想越難過，所以坐在橋上難過哭泣。因當時氣溫驟降且下著細雨，員警擔心沈男失溫，因此建議到派出所坐坐。

▲桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊哭泣，員警帶回派出所提供泡麵與熱茶果腹並安撫情緒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子8日晚間在新屋區永安漁港彩虹橋上徘徊哭泣，員警帶回派出所提供泡麵與熱茶果腹並安撫情緒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈男被帶回派出所後，員警提供泡麵與熱茶讓其果腹，並安撫其情緒穩定，所長連英傑建議，其實每個人都有難解問題，若有財務問題可向社福單位申請補助，應該可解決部分難題，沈男頓時覺得確實對經濟壓力有紓解機會，心情頓時開朗許多，決定勇敢面對問題，也感謝員警耐心開導，讓他有面對未來勇氣。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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