北市11月至1月成「死亡交通事故高峰期」　65歲以上長者佔最高

▲行人交通事故影像。（圖／北市警交通大隊提供）

記者袁茵／台北報導

入冬後進入流感高峰期，但其實「交通事故」也有「高峰期」！台北市政府警察局交通警察大隊27日公布近3年死亡交通事故數據，以11月至隔年1月份為全年度事故高峰期，尤其是65歲以上高齡行人死亡交通事故在11月至隔年1月的月平均件數，較其他月份平均發生件數多達50％。

北市警交通大隊表示，過去3年（2017年2月至2020年1月）215件死亡交通事故中，以11月至隔年1月的月平均件數為6.56件/月為最高；相較其他月份平均值（5.77件/月），多達13.46％，顯示每年11月至隔年1月為台北市死亡交通事故發生高峰期。

北市警交通大隊指出，其中以行人死亡交通事故的季節差異性最為明顯，11月至隔年1月之月平均件數為2.89件/月，較其他月份平均值（2.07件/月），多達39.29%；再依行人年齡層區分發現，65歲以上高齡行人月平均死亡交通事故件數（2.11件/月），較其他月份平均值（1.41件/月）多達50%。

北市警交通大隊說明進入交通事故高峰期主要原因，與入冬後日照時間逐漸縮短，晨昏外出天色照明不佳有關，特別提醒駕駛人務必提高警覺、遵循速限規定小心駕駛。行人在路上通行應依照標誌、標線、號誌指示行走，切記「3要」及「2不」口訣：「要」遠離路口3大步、「要」左看右看再左看、「要走斑馬線」、「不」要闖紅燈、行人秒數不夠時「不」要過，等下次綠燈再通過。

北市警交通大隊呼籲家有高齡年長者，應發揮愛心與耐心，多叮嚀及關心長輩外出行走安全，為長輩準備隨身安全反光或照明配備。

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