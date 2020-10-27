影/美國677億售台「岸置魚叉反艦飛彈」　總統府：防衛戰力現代化

▲三軍聯合火力打擊實彈射擊，海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈。（國防部提供）



記者陶本和／台北報導

美國國防安全合作局（DSCA）26日公布，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈，總額約23.7億美元（約新台幣677.9億元）。對此，總統府表示，該項軍售案將進一步充實國軍戰略與防衛需求，強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。

DSCA於美東時間周一（26日）宣布，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過成形，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

此項軍售旨在讓台灣的防空選擇更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦。台灣未來面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及抵禦水陸兩棲進攻時，能夠透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用，「這套系統能輕易被整合進現有軍事部署，收貨方軍隊接受這些系統時，不會有困難。」

對此，總統府發言人張惇涵表示，這是繼上週的三項軍售案後，美國政府對我國再度提供重要防衛性武器，我國政府再次表達誠摯感謝。

張惇涵表示，這不僅顯示美國政府基於《台灣關係法》，再次以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，也充分展現美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。

張惇涵強調，該項軍售案將進一步充實國軍戰略與防衛需求，強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。而台灣也會以堅實的國防，持續與美國及理念相近國家深化合作，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展。

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