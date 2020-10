美頻對台軍售　國民黨Twitter一句話酸爆陸外交部

▲「海馬斯」(HIMARS)多管火箭系統,可有效形成對中國大陸沿海迅速打擊的手段。(圖/USMC)

記者徐政璿/台北報導

美方持續對台軍售,據最新消息已同意軍售我100套「反艦、攻陸」雙用途岸基魚叉飛彈,引來大陸外交部發言人趙立堅放話制裁對我軍售的美國國防企業。國民黨26日晚間透過推特(Twitter)以英文回嗆「趙立堅,你幹嘛抓狂?」也提醒陸方「唯有中共放棄武力犯台才能解決台海爭議」。

近期美方對我進行一系列軍售,不只售我海上衛士無人機(MQ-9B,Sea Guardian)、遠程攻陸飛彈(SLAM-ER)、海馬斯遠程精準火力打擊系統(HIMARS)、F-16新式偵照莢艙(MS110)、100套岸置魚叉反艦飛彈系統(Harpoon Coastal Defense Systems)及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon)。

為此,中共大陸氣急敗壞,其外交部發言人趙立堅表示, 美方對台軍售違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定,嚴重損害中方主權和安全利益,中方強烈反對、予以譴責;他也撂話要制裁洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、波音防務(Boeing Defense, Space & Security)、雷神(Raytheon)等對我軍售的美國國防企業。

國民黨26日晚間直接在推特標註趙立堅的帳號,並以英文回嗆「趙立堅,你幹嘛抓狂?」(Why you mad though?),國民黨也提醒陸方「唯有中共放棄武力犯台才能解決台海爭議」(Give up use of force against #Taiwan if you truly want to resolve our differences)。

針對中國大陸再度揚言制裁參與對台軍售的美國國防企業,外交部發言人歐江安則表示,外交部深表遺憾,台灣努力維持台海和平與穩定,面對中國大陸軍事威脅恫嚇,我國政府有責任保衛台灣人民的安全。

▼國民黨推特喊話大陸。(圖/翻攝Twitter)