美頻對台軍售　國民黨Twitter一句話酸爆陸外交部

▲「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對中國大陸沿海迅速打擊的手段。（圖／USMC）

記者徐政璿／台北報導

美方持續對台軍售，據最新消息已同意軍售我100套「反艦、攻陸」雙用途岸基魚叉飛彈，引來大陸外交部發言人趙立堅放話制裁對我軍售的美國國防企業。國民黨26日晚間透過推特（Twitter）以英文回嗆「趙立堅，你幹嘛抓狂？」也提醒陸方「唯有中共放棄武力犯台才能解決台海爭議」。

近期美方對我進行一系列軍售，不只售我海上衛士無人機（MQ-9B，Sea Guardian）、遠程攻陸飛彈（SLAM-ER）、海馬斯遠程精準火力打擊系統（HIMARS）、F-16新式偵照莢艙（MS110）、100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）。

為此，中共大陸氣急敗壞，其外交部發言人趙立堅表示， 美方對台軍售違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益，中方強烈反對、予以譴責；他也撂話要制裁洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon）等對我軍售的美國國防企業。

國民黨26日晚間直接在推特標註趙立堅的帳號，並以英文回嗆「趙立堅，你幹嘛抓狂？」（Why you mad though?），國民黨也提醒陸方「唯有中共放棄武力犯台才能解決台海爭議」（Give up use of force against #Taiwan if you truly want to resolve our differences）。

針對中國大陸再度揚言制裁參與對台軍售的美國國防企業，外交部發言人歐江安則表示，外交部深表遺憾，台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國大陸軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。

▼國民黨推特喊話大陸。（圖／翻攝Twitter）