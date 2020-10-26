交通部完成台中捷運綠線履勘　盧秀燕：努力完備回應民眾期待

▲交通部完成台中捷運綠線履勘，盧秀燕表示將加速完成，年底通車目標不變。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕26日針對交通部完成履勘，提出須改善事項33項，其中12項需在營運前完成，她說明，市府交通局、捷運工程局及台中捷運公司，預計7至10天內會改善完成，經複檢通過後就會提報交通部申請營運許可。她強調，市府會加速完成，年底通車計畫不變，當作市民最好禮物。

市長盧秀燕今天上午到北屯敦化公園，出席美樂地公園改善計畫開工典禮，會後接受媒體訪問關於中捷綠線履勘。

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▲盧秀燕出席美樂地公園開工典禮，接受媒體訪問。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，針對履勘委員提出的改進事項，市府將盡快完成，台中捷運綠線是桃園以南、高雄以北，整個大中部地區第一條捷運，不僅台中市民，周邊城市的民眾也很期待，捷運綠線做得非常安全、漂亮、舒適，市府預計2週內完成委員建議及要求，在報交通部申請營運許可，若通過將盡速籌備完工通車典禮，預計年底前通車，回應民眾期待。

▲▼交通部完成台中捷運綠線履勘，提出須改善事項33項，其中12項在營運前須完成。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫也說，履勘分成營運組、機電組及土建組，由交通部主辦並由交通部路政司長陳文瑞擔任召集人，其中營運組委員前往高鐵台中站、大慶站及松竹站檢視行車安全設施、進出站及轉乘動線、車站內外營運服務設施及設備，注重乘客轉乘及無縫運輸；土建組委員前往高鐵台中站、文心櫻花站及舊社站檢視設備房設施、穿堂層站內設施、男、女及無障礙廁間及電梯電扶梯等設備，著重實體結構及無障礙設施；機電組委員則前往舊社站下軌視察機電系統及檢視站通號房、機電機房及相關設施設備，注重系統穩定度及妥善率是否足夠。

他表示，捷運履勘的最大考驗就是模擬演練，因捷運綠線為台中首條捷運，各委員討論後，決定以更嚴苛的試題考驗捷運品質及緊急應變能力，內容包括行控中心監控系統功能異常，中捷立即授權所有列車改採手動模式執行站間閉塞運轉；此外，針對驗票閘門有人縱火，月台大量旅客須進行緊急疏散，消防局火速利用雲梯車救援，醫護人員也依照流程協助受傷旅客送醫，演練過程逼真有效率，獲委員肯定。

葉昭甫說，捷運綠線通車是台中今年最盛大的一樁大喜事，交通局配合各車站周邊環境，調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位及停車格，規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，盼提供市民更加舒適便捷的公共運輸環境，打造台中交通任意門。

他補充說，市府今年8月7日完成初勘，台北市政府捷運工程局於8月17日完成履勘前須改善事項並函報市府，市府8月24日將履勘前須改善事項報請交通部進行履勘，鐵道局9月10日進行履勘前文件形式審查，交通部再於今年9月14日召開第1次履勘前置會議，市府依會議結論於今年9月22日函送第1次前置會議履勘委員意見辦理情形列管表及佐證資料，經委員檢視確認。

另外，營運組、機電組及土建組分別於9月19日、9月20日及9月23日至現場勘查車站逃生路線，交通部今年10月14日召開第2次履勘前置會議決議，最後訂於昨日履勘，委員於總結會議中確認履勘結論，提出「營運前須改善事項計12項」、「一般注意改善事項11項」、「後續建議事項10項」，市府將加速改善完成，送請履勘委員確認後，即可向交通部申請營運許可，朝年底前通車目標邁進。

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