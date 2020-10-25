台中捷運綠線將通車！「關鍵履勘」完成　還有12事項須改善

▲交部完成台中捷運綠線「關鍵履勘」，通車前還有12項須改善事項。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部今（25）日完成台中捷運綠線通車前「關鍵履勘」作業，履勘小組共提出33項須改善事項，其中，有12項為營運前須改善事項。交通部表示，台中市政府於確認完成改善並報交通部核准後，就可由台中市政府決定通車日期。

台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線（綠線）北屯總站至高鐵台中站，即將通車營運。交通部履勘小組今日分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。

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▲台中捷運綠線模擬演練，行控中心監控功能異常改採手動駕駛。（圖／交通部提供）

履勘小組共提出須改善事項計有33項，其中12項為「營運前須改善事項」，包含北屯總站（G0）立柱照明維修孔蓋邊緣過於尖銳；松竹站（G4）臨停區旁道路單向與雙向動線規劃不完善；文心崇德站（G6）二樓次逃生通道旁有額外出口到封閉空間；高鐵台中站（G17）相關標示、指示錯誤或不足；高鐵台中站（G17）、大慶站（G13）及松竹站（G4）站內到台鐵及高鐵之通道，無台鐵及高鐵靜態時刻表。

另外還有市政府站（G9）至水安宮站（G10）軌區維修步道凹陷不平整；捷運舊社站（G3）至北屯總站（G0）下行軌往維修步道樓梯下方，電纜槽蓋板車螺絲突出；各車站部分通案式標示須改善；全線各轉轍器部分管路防火泥填塞脫落應改善；月台端平台之欄杆過高（1.3公尺）有妨礙雲梯車救援時旅客逃生之動線；車廂內路線圖張貼數量不足且轉乘資訊不明顯等。

▲台中捷運綠線「關鍵履勘」，進行軌道岔心勘查。（圖／交通部提供）

交通部表示，有關「營運前須改善事項」部分，台中市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由臺中市政府決定通車日期；其餘11項「一般注意改善事項」則請臺中市政府自行辦理改善及追蹤列管，至於10項「後續建議改善事項」，則於辦理後續延伸路線時參考改善。

這次履勘還有模擬演練為行控中心監控系統功能異常，授權所有列車以手動模式執行站間閉塞運轉，之後，文心櫻花站於驗票閘門前非付費區有人縱火，月台上有大量旅客須進行疏散（包含雲梯車救援），同時有行動不便者旅客受傷，相關人員如何應變處置。今日模擬演練順利完成。

▲▼履勘作業中，模擬演練車站發生縱火，以及雲梯車救援。（圖／交通部提供）

交通部這次履勘範圍，為台中捷運烏日文心北屯線北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站（16座高架、2座地面），及1座北屯機廠。

台中捷運綠線屆時完工啟用後，民眾就可搭乘捷運至台鐵大慶站、松竹站及高鐵台中站等銜接轉乘，提供高鐵台中站聯外交通及轉乘服務功能。

▲交部完成台中捷運綠線「關鍵履勘」，通車前還有12項須改善事項。（圖／交通部提供）

交通部表示，該計畫將可促進大台中地區民眾使用高鐵運輸便利性，帶動台中都會區產業發展，紓解區域運輸走廊之需求，進而改善現有大眾運輸及道路交通環境。

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