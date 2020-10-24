「電玩少女」失聯4天足跡曝！台中→南投→台南　警動員搜尋中

▲少女跟男網友離開沒上學，警方發現2人手機定位在台南。（圖／少女家屬提供）

記者李忠憲／台中報導

台中高一許姓少女21日上學時遭南姓男網友騎機車載走，手機關機，音訊全無。家長報警提告，也泣訴哀求29歲男子「把女兒還給我！」警方原掌握2人身影在南投，24日手機定位發現2人出現在台南，已通報台南警方協助找尋，並呼籲2人趕快出面。

目前15歲的許姓少女就讀南投縣某高中一年級，平時搭乘校車上下學，喜愛玩線上遊戲，因此認識在台南工作的29歲已離婚南姓男網友。豈知，10月21日晚上9點多，許姓少女父母發現女兒沒依往常回家，用LINE詢問卻已讀不回，打電話竟然直接關機，趕緊向轄區派出所報案協尋。

▲涉嫌和誘少女離家的南姓男網友。（圖／少女家屬提供）

少女母親出面說明狀況並表示，女兒當天上午7點半坐南姓男子的機車離開，沒去上學，到現在完全沒有任何消息。她認為，南姓男子利用女兒年少不懂事，略誘女兒離家出走。她希望男子能放過她女兒，懇求他「拜託可不可以把我女兒還給我」趕緊讓女兒平安回家。

▲少女沒去上學，到住家附近的超商等候男網友。（圖／民眾提供）

她也向女兒喊話說，「難道妳都不會擔心家裡的人，一出去不想家嗎？妳自己的身體狀況自己知道，妹妹也整天吵著要找姐姐，趕快回來好不好？」也希望警方能盡快找到她心愛的女兒。

警方表示，當天受理報案後，經調閱監視器畫面發現南男與許姓少女21日當天在霧峰區中正路，之後進入南投縣轄區，立刻請南投警方協助找尋。今天透過手機定位，發現2人出現在台南，應該是回到南男工作的地方。已請台南警方協助找尋，並呼籲2人盡快到附近派出所配合調查。

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