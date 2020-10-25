開車沒讓路爆氣！賓士男大安站開槍叫囂　5萬元交保

▲台北捷運大安站23日晚間驚傳槍響。（圖／記者邱中岳攝）



記者柯振中、劉昌松／台北報導

北捷大安站旁23日下午6點傳槍響，駕駛賓士的29歲曾姓男子與40歲的鄧姓男子發生行車糾紛，當場下車開槍，嚇得鄧男的妻小趕緊報警。台北地檢署檢察官複訊後，諭令曾男5萬元交保候傳，全案仍在進一步偵辦當中。

警方調查，曾男26日下午6點左右開車行經復興南路、信義路口，疑似因為讓路問題，與鄧姓男子發生行車糾紛，氣得當場下車，拉住對方車門，要求下車理論。

鄧男與妻小受到驚嚇，當場打電話報警，沒想到曾男竟掏出改造手槍，朝著分隔島開了一槍，威脅意味相當濃厚。鄧男脫困後，前往派出所說明狀況，警方也鎖定了曾男的動向。

▼曾男因為行車糾紛，在大安站旁掏槍射擊。



警方沿線追查，在新莊區八德街某處巷口逮人，當場逮捕了開槍的曾男，以及走在曾男旁邊的高男。警方在高男的包包內找到了涉嫌槍擊案的槍枝以及5枚子彈，將曾男、高男帶回派出所，依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇及恐嚇自由等罪送辦。

台北市地檢署檢察官經過複訊，25日晚間諭令曾男5萬元交保候傳、高男1萬元交保，全案仍在進一步偵辦當中。據了解，這已經不是曾男第一次在街頭爆發衝突，他日前在桃園一帶也曾與人發生行車糾紛，疑似也掏槍向對方嗆聲。

►「玫瑰金霜」VIP早搶翻！下殺4.3折才499元