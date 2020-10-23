火警來怎辦？消防車驗車被迫放光水卸裝備　監理所：代驗廠烏龍

▲消防車隨時待命，卻傳出驗車前須排光水卸裝備，引發消防員抱怨。（圖／台中市消防局提供）

記者李忠憲／台中報導

水情告急，卻傳出消防車被民間代驗廠要求將水漏光才能驗車，引發消防員反彈直呼「萬一有火警怎麼辦？」台中市消防局確認確實有類似狀況，會反映中央處理；台中市監理所則說，消防車屬特種車輛，核定總重都包含裝滿水及搬運器材，不會要求洩水，將加強民間代驗廠教育訓練。

台灣今年颱風稀少，導致下雨量不足，水資源缺乏，各水庫幾乎都出現缺水情況。今天卻傳出，中部多縣市消防車前往民間代驗廠驗車，卻被業者要求將車上的水排空，引發消防員抱怨。

有人說，消防車隨時待命救災，如果要將車上的水排空、救災器材卸下，到時若發生災害要出勤，恐怕會影響救災黃間時間。另外，水庫車可裝12公噸水，水箱車可載3公噸，這些水如果排空不就是浪費水資源嗎？

▲消防車屬特種車輛，監理所認為應是民間代驗廠有誤解。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局證實，確實有同仁驗車遇到類似狀況。消防局說，消防車輛驗車是依《道路交通安全規則》辦理，車輛載重也依照道路交通安全規則《附件十一 車輛總重量及總聯結重量限制規定》，車輛出廠時均符合重量相關規定，為避免影響救災勤務及效率，且在節約用水原則下，消防車輛至檢驗廠驗車可在不洩放水箱水及搬下車上救災器材等方式受驗。

台中市監理所對此表示，依《道路交通安全規則》，大貨車驗車是以空車重量檢驗。法令並未特別列出消防車驗車規定。消防車屬特種車輛有其任務需要，依實務經驗，不要求將水洩掉、搬下搶救器材以空車重量驗車，只要車重不超過核定總重就可以。監理所在3年前就已函文各代驗廠，應該是代驗廠有所誤解。將先通知代驗廠，並在中、彰、投人員教育訓練時加強宣導說明。

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