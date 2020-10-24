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15歲「電玩少女」失聯4天！29歲離婚男載走長相曝　母淚求：還我女兒

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▲▼少女跟男網友離開沒上學，音訊全無多日。（圖／少女家屬提供）

▲▼高一少女（左圖左）跟男網友離開沒去上學，音訊全無多日，家屬報警協尋。（圖／少女家屬提供）

記者李忠憲／台中報導

台中高一許姓少女上周上學時遭南姓男網友騎機車載走，擔心安危的父母傳LINE給女兒，先是已讀不回，接著手機就關機，報案多日音訊全無。憂心家長除報警提告，也出面泣訴哀求男子「拜託把女兒還給我！」警方表示，目前掌握2人行蹤在南投縣，將全力找尋，也呼籲2人趕快出面。

目前15歲的許姓少女就讀南投縣某高中一年級，平時搭乘校車上下學，喜愛玩線上遊戲，因此認識在台南工作的南姓男網友。豈知，10月21日晚上9點多，許姓少女父母發現女兒沒依往常回家，用LINE詢問卻已讀不回，打電話竟然直接關機，趕緊向轄區派出所報案協尋。

▲▼少女跟男網友離開沒上學，音訊全無多日。（圖／少女家屬提供）

▲涉嫌和誘少女的男網友。（圖／少女家屬提供）

少女母親說，住家附近超商監視器拍到女兒在當天上午7點半左右，就坐南姓男子的機車離開，沒去上學，到現在完全沒有任何消息。他們和小女兒都很擔心大女兒的安危，這幾天無法睡覺，吃東西也不安穩，有憂鬱症的她因此病情加重，卻怎麼都等不到女兒的電話。

她認為，南姓男子利用女兒年少不懂事，略誘女兒離家出走。她希望男子能放過她女兒，懇求他「拜託可不可以把我女兒還給我」趕緊讓女兒平安回家。

▲▼少女沒去上學，走到住家附近的超商等候男網友。（圖／民眾提供）

▲▼少女沒上學，走到住家附近超商等男網友。（圖／民眾提供）

▲▼少女沒去上學，走到住家附近的超商等候男網友。（圖／民眾提供）

她也向女兒喊話說，「難道妳都不會擔心家裡的人，一出去不想家嗎？妳自己的身體狀況自己知道，妹妹也整天吵著要找姐姐，趕快回來好不好？」也希望警方能盡快找到她心愛的女兒。

霧峰分局表示，警方獲報後立刻出動大批警力調閱監視器，發現南男與許姓少女21日當天出現在霧峰區中正路，之後進入南投縣轄區。已請南投警方協助找尋，最後身影仍在南投。另也聯繫到南男母親，但對方表示兒子１年多沒回家，沒手機，所以也找不到他。呼籲2人趕快出面到附近派出所配合調查。

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