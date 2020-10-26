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惡老闆囚禁母女3人！餵2幼童「吃菸草、餿水」　直播主揪團救人

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記者蔡儀潔／綜合報導

台中一名何姓服飾配件商25日晚間11時許，以臉書直播方式，透露女性友人的2歲女兒和剛滿月女嬰，遭從事娛樂經紀的前雇主與同夥淩虐，不僅暴打關陽台，還給小孩餵安眠藥、菸草以及餿水！幼童被救出時滿身瘀傷和咬痕，警方獲報後已將涉案2男帶回派出所偵訊。

▲▼ 台中虐童 。（圖／翻攝自臉書）

▲現場畫面。（圖／翻攝自臉書直播／DeerZone嚴選）

何小姐深夜在臉書開直播，稱接獲一名20多歲的單親媽媽求助，心碎表示自己2個年幼的女兒被前雇主控制在家，自己也被暴打，她不敢也無力救回孩子，希望何女協助報警並揭露此事。

「他不肯把小孩還回來！」，何小姐在臉書氣憤表示，他們一行人當晚立刻報警，警方陪同生母等人去拯救小孩。

▲▼ 台中虐童 。（圖／翻攝自臉書）

▲小孩救出後立刻到醫院診治。（圖／翻攝自臉書直播）

警方獲報後，派出10餘名警力到該名前雇主大樓住家查訪，並在屋內發現這2名分別為剛滿月的女嬰與近2歲的女童，渾身傷痕累累，令人相當心疼。警方當場將該名前雇主與同夥嫌犯帶回偵訊。

生母在友人保護下，帶著2個女兒到醫院急診進行驗傷。根據診斷證明書記述，女嬰左臉頰有瘀青，女童四肢有咬痕，多處瘀傷。一旁的友人看了既不忍又憤慨，直說要找惡老闆和同夥算帳。

根據友人說法，2歲女童與女嬰為同母異父，其中一個孩子的生父之前撞壞前雇主的車輛，但因案入獄無力賠償維修費，前雇主就被主意打到弱勢的生母身上，不僅叫她當傳播妹陪酒抵債，還強迫母女三人與他同住，以便就近看管，行徑相當惡劣。

在一次機會下，女童媽媽順利逃出，隨後在友人的幫助下暫在餐廳打工，為了救回無辜的孩子，只好請何小姐直播幫忙，希望此事能被關注母子3人能早日過上平靜生活。

這起長達1小時38分的直播吸引20萬人觀看、4千多則留言，網友紛紛表示「看得好心疼」、「虐童案不能沉 感恩你們」、「我一直哭了，完了崩潰，看了真的好心痛」、「大家替2位小朋友祈福打氣加油」、「憑什麼囚禁別人的孩子」。

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