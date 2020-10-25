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台中男施打流感疫苗！「10天後病危」　衛生局回應了

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▲流感疫苗暫緩施打…台中市府「配合中央新制」：排隊人潮平緩。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中男子施打流感疫苗，10天後出現嚴重不良反應。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台中豐原51歲的林姓男子日前接種流感疫苗，10天後出現嚴重症狀，不但手腳發麻、四肢無力、呼吸急促困難，被送到加護病房搶救，醫院還發出病危通知，竟是罹患急性神經炎。對此，台中市衛生局回應，曾有過類似案例，目前不排除是因為施打疫苗的關係。

根據《東森新聞》報導，林男今年首次施打流感疫苗，10天後突然出現嚴重的不良反應，手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸困難。家屬發現狀況，立刻將林男送往醫院急診。

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院方經過診斷，判斷林男罹患罕見的急性神經炎，還一度發出病危通知。林男的女兒聽到消息，感到相當悲痛，父親平時好好的，突然變成這樣子，嚇壞了家人，母親邊簽病危通知邊哭，「可是我不能哭！我要撐住。」

▲▼打針,疫苗,注射。（圖／翻攝自pixabay）

林男的女兒指出，父親平時身體健康，沒有遺傳疾病，也沒有慢性病史。據了解，林男10日接種流感疫苗，隔天與妻子出發合歡山，沒想到19日突然出現症狀，過沒多久症狀加劇，不但手腳發麻、走路無力，嚇壞了家人。

急診醫師說明，他們懷疑林男罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，急性周邊神經病變，屬於罕見疾病，抽脊髓液化驗後確認罹患該疾病。

醫師經過調查，初步排除細菌、病毒感染，可能與施打流感疫苗有關，目前疫苗仍在化驗當中。至於疫苗注射後是否會引起此類疾病，目前仍無法排除，台灣曾出現過零星個案。

目前流感疫苗在台灣造成51例不良反應，林男可能因為施打疫苗，引起罕見的急性多發性神經炎，與疫苗是否有關仍無法確定。林男只能依靠置換血漿，或是自費2、30萬施打高劑量的人類免疫蛋白，以度過難關。

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