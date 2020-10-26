蘇貞昌：大陸駭客擾亂全世界　台灣在第一線很有經驗

▲台灣受到惡意軟體與勒索軟體攻擊的比率都高出全球平均，是資安的風險地區。（圖／微軟提供）



記者陶本和／台北報導

根據行政院資安處資料顯示，自2018年至今年7月底，中央及地方政府機關共計發生1709件資安事件，且主要攻擊來自於中國大陸。對此，行政院長蘇貞昌26日受訪時說，大陸駭客擾亂全世界，已經不只是台灣。

調查局在8月份時曾揭露，中國大陸駭客組織Blacktech與Taidoor，已長期滲透國內政府機關及其資訊服務供應商，試圖竊取機敏資訊及民眾個人資料。

此外，立法院預算中心評估報告也提到，國內接連發生政府機關、企業個資外洩及勒索病毒等資安事件，顯示國際駭客手法多變，攻擊行為更變本加厲。

對此，蘇貞昌稍早受訪時表示，中國大陸駭客擾亂全世界，這已經不只是台灣，但台灣作為第一線，我們著有經驗。他強調，從過去以來，總統蔡英文都一直要求每一個單位都做好資安管理，資安就是國安，我們也從過往的經驗中吸取教訓，所以現在我們每一個都非常到位，也持續都戰戰兢兢，絕對不讓駭客得逞。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



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