大陸大量抽砂船包圍馬祖　蘇貞昌：扣船嚴辦！船拍賣、人法辦

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

馬祖南竿近日附近海域出現大批陸方大型抽運砂船，有被圍島的狀況。對此，行政院長蘇貞昌26日受訪時表示，過去違法越界，都會扣船嚴辦，船拍賣、人法辦，絕對都依法辦理，同時守護國家安全，也絕對會做到滴水不漏，請國人放心。

馬祖海巡隊指出，25日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在禁限制水域外；另艦隊分署緊急調派1000噸級新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

對此，蘇貞昌表示，國軍保護國土安全，我們盡心盡力，對於過去中國大陸採砂船違法越界，我們都扣船嚴辦，船拍賣、人法辦，絕對都依法辦理，同時守護國家安全，也絕對會做到滴水不漏，請國人放心。

▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島 馬祖海巡增派1000噸新北艦支援。（圖／記者郭世賢翻攝）

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