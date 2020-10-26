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被酸「長不顯眼學長怎看上」　網友76字校訓詩回擊被推爆

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▲▼ 飲冰室茶集。

▲網友在米特上分享自己「校訓成詩」的故事，讓網友所有青春回憶瞬間被翻開。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻攝）

生活中心／綜合報導

每個人的青春都住著一首詩，或浪漫、或青澀，讓我們想到高中時期嘴角都會微微上揚，但你知道自己母校的校訓是什麼嗎？有網友就在論壇上分享自己的青春詩篇，說自己因為學長表演告白被班上女生說閒話，剛好看到飲冰室茶集活動「校訓成詩」就順手寫了一篇「敬贈」給這些人，讓網友看了紛紛說，「我現在才知道校訓改編成詩這麼酷！」

原PO表示，自己跟學校學長交往，但除了好友以外兩人都很低調，沒有別人知道。但剛好踫上自己生日，學長竟然在大家面前表演表白，讓她非常驚喜。但這件事卻被班上女生開始閒言閒語說，「這麼不顯眼怎麼被學長看中」之類的謠言，原PO無奈表示，自己的重心本來就不在學校，當然不會像她們一樣來學校就要化妝、夾瀏海。

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但大度量的原PO沒有想跟這些閒人計較，剛好看到飲冰室茶集「校訓成詩」的活動，就趁著無聊時間花15分鐘把校訓改成自己的心情，

「其實不是邊緣　朋友都在米特上面
生來看似普妹　加上美肌變成夯姐

你說我沒人緣　笑死粉絲剛剛破千
網美離我很遠？可是廠商找我代言

尊重、感恩、信心、理想
我把校訓演繹一遍」

短短76個字就把原PO嗆辣跟青春的橫衝直撞表露無遺，讓網友看了紛紛說，「這字跡也太美，請受小弟一拜！」、「學姊是新北（高中）人嗎？認親！」、「原來學校都有校訓，我也來查查我們學校是什麼」、「夠嗆我喜歡！」，甚至還有眼尖網友發現原PO把課本裡面的劉銘傳「妝點一番」，根本是大家上課時必做的事，讓所有人的青春記憶瞬間被掀開。

被酸「長不顯眼學長怎看上」　網友76字校訓詩回擊被推爆（圖／品牌提供）

此外，也有網友注意到原PO是趕上飲冰室茶集「校訓成詩」的活動，活動收錄全台灣高中職校訓，調皮網友好奇打上最近剛改名的普林思頓高中（前身育達高職），飲冰室茶集也超跟得上時事，超狂直接以剛更名的普林思頓高中校訓作詩，超即時更新讓網友玩瘋，紛紛上網尋找自己高中校訓的詩篇。

被酸「長不顯眼學長怎看上」　網友76字校訓詩回擊被推爆（圖／品牌提供）

一向在包裝上有詩、讓奶茶更有滋味的飲冰室茶集，將不易理解、艱澀字句的校訓，變成一首首訴說青春和夢想的詩句。你也想知道你的高中校訓能變成怎樣的詩篇嗎？只要到飲冰室茶集粉專貼文下方留言，答案就會浮現在你眼前。

►►校訓成詩，快到飲冰室茶集粉專翻開你的青春

▼你的校訓是什麼？快到飲冰室茶集粉專分享給大家知道你的春春故事。（圖／翻攝自飲冰室茶集粉專）

被酸「長不顯眼學長怎看上」　網友76字校訓詩回擊被推爆（圖／品牌提供）

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