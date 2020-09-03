高二妹求助「是處女丟臉嗎？」　1篇文刷新三觀：好擔心男友嫌棄

▲高二妹問「是處女很丟臉嗎」，讓其他人都看傻。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

大學生有迪卡（Dcard），高中生則有米特（Meteor），不過有時候文章太值得討論，也會被網友轉到PTT、臉書等社群網站。就有一位女高中生在《Meteor》發文「#詢問 高二是處女很丟臉嗎？」說她近期看到很多高中生都初嘗禁果，很擔心自己沒做過，未來會被男友嫌棄「愛愛還要教、麻煩」，讓網友看傻眼。

這位高中妹文中直問，「請問在這個世代，高二還沒發生性行為很丟臉嗎？」說她近期看到很多高中生已經沒了第一次，大多是和男／女朋友，也有人是和炮友，感嘆「很多人高中已經不是處女了……我的第一次卻還在……哈哈！」還表示她之前聽說男生不會希望女友是處女，因為還要帶領，「我好擔心未來男友會嫌棄我，嫌棄之後愛愛還要教、麻煩。」

請繼續往下閱讀...

▲底下留言的高中生們也無言「妳身邊到底都什麼人？」（圖／翻攝自Meteor）

貼文一出，底下馬上一陣傻眼，「刷新三觀= =」、「妳是遇到啥問題了= =」、「高二如果不是處女，有高機率違法吧？還是妳其實在反串」、「哇賽，妳身邊到底都什麼人」、「怎麼會有這種奇怪想法」、「笑鼠啊！我高二連男生都還沒抱過」、「好好保護自己比較重要吧？妳第一次給出去不要後悔。」

話題被轉PO到PTT的WomenTalk板上，鄉民紛紛表示，「米特是什麼」、「成績爛比較丟臉」、「至今的社會感覺病了」、「自己知道自己要什麼就好。但覺得現在風氣很詭異，跟不上流行」、「什麼奇怪的腦袋，自己的身體當然是自己管好 幾歲發生關係應該是要自己負責」、「聽說日本女高中生真的覺得處女丟臉，援助交際時有所聞，同儕的炫耀和較勁很有壓力」、「我看到也覺得荒謬，你不奇怪。」