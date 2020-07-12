台江青春夜行體驗　海巡熱情服務相伴隨

▲海巡第11岸巡隊鹿耳門安檢所，每年提供學子們飲水補給、盥洗、道路指引及岸際戒護等服務，守護學子壯行安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假開跑，台南市安南區海佃國小為讓莘莘學子體驗台江先民拓墾之辛，提倡守護河川、守護台江，特別辦理「2020第11屆台江青春夜行」，行經海巡第11岸巡隊轄區時，由鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，以維護活動安全。

隨著疫情解封，一年一度「台江青春夜行」再度開場，70餘位師生參加，行程規劃由海佃國小授旗出發，沿途欣賞最美的台江夕陽餘暉，並循著北汕尾海岸在府城天險登陸，至媽祖鹿耳門天后宮參禮，踏足璀燦星空照亮的曾文溪舊河道，繞著台江內海走一圈，希望讓更多學子認識台江文化之美。

海巡第11岸巡隊秉持為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助，鹿耳門安檢所每年提供學子們飲水補給、盥洗、道路指引及岸際戒護等服務，守護學子壯行安全，並藉由安檢所外牆的台江特色彩繪，述說著台江養蚵文化、漁夫崇敬的媽祖信仰及海巡工作內容，使學子們能更加瞭解台江文化，學到與課本不一樣的知識。

南部分署第11岸巡隊表示：民眾在享受大海美景的同時，別忘記生態保育與資源永續的重要性，維護海洋環境人人有責，這樣才能留給後代子孫乾淨美麗的環境；另外民眾有任何需要幫助時，皆可撥打海巡署「118」服務專線，該隊將秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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