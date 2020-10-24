念私大被羞辱！醫大男友爸嘲諷「你喜歡她胸部嗎」...她淚崩提分手

▲女網友表示，自己因為私大被讀醫科的男友家看不起。（示意圖，非當事人／pakutaso）



實習記者劉雪兒／綜合報導

男女交往一段時間，便可看出雙方的價值觀！一名女網友論壇表示，因為自己是讀私立大學，遭到就讀頂大醫學院、家境優渥的男友父母看不起，在家庭聚會時當眾羞辱她，不過令她更委屈的是，男友並沒有幫忙解圍，反而是笑著附和父親，完全沒有顧慮到她的感受。貼文一出引起網友討論，不少網友為她打抱不平「根本是對方家庭教育有問題」。

女原PO在論壇「Zuvio校園」發文表示，自己唸台中某私立的科大，而男朋友則是頂大醫學院的學生，家境非常優渥，親戚不是某醫院院長就是校長之類的，所以在兩人交往過程中，難免會感到自卑，然而出於好奇心，她也常問男友看上自己哪一點，但對方總帶著開玩笑語氣回答說，「喜歡妳的臉和E奶」，儘管不確定男友是不是認真的，不過她也為此感到不安。

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她進一步說，在前幾次的家庭聚會時，已經感覺到對方父母看不起自己，只不過沒想到這次竟然當眾問男友說，「XXX怎麼會來？你們還在一起？」接著就繼續用嘲諷的語氣問說，「我真不知道你喜歡她什麼，奶嗎？」

正當以為另外一半要充當護花使者，帶她離開現場時，卻聽到男友笑著回應父親說「對啊，不然還有別的嗎？」讓她一度傻眼，氣到發抖，簡直不敢相信男友居然跟著爸爸一起羞辱她，更何況還有其他的家庭成員在現場。後來她回家後更是爆哭，直到原PO提出分手，男友才有一絲的悔意，趕緊解釋這只是玩笑。

▲直到她提出分手，男友這時才有一絲的悔意。（示意圖與本文當事人無關／pakutaso）



貼文一出，隨即引來熱議，許多網友為原PO打抱不平，「這種男的，妳就分了吧，他根本不尊重你」、「也太誇張了吧...這種男生不值得呀」、「感覺你男友只是和你玩玩，最後結婚不會選你那種，趕快分手吧」、「我覺得這根本不是學歷的問題，是對方家庭教育有問題」、「成績不代表一切，請你別在意那麼多，的確成績會影響你的言辭，但影響不了你的內涵。」