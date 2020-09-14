台中貴族學校人行道私劃停車格！害20家長上當　收罰單臉綠了

▲車主停在私校外的白線停車格，竟遭到開罰。（圖／翻攝《東森新聞》，下同）



記者柯振中／綜合報導

台中一名車主投訴，他上個月1日參加某間貴族中學的父親節活動，被學校引導到人行道的停車格停車，沒想到事後竟收到罰單，讓他感到相當生氣，明明有停車格，為什麼還要開罰。對此，警方也做出回應，那些並非市府規劃的停車格，而是校方私劃的，人行道本來就不能停車，也有設立告示牌。

這名車主投訴，他8月1日參加學校的父親節活動，校方工作人員引導他停到該處停車格，期間也有其他家長到這裡停車，沒想到事後竟收到900元的罰單。

▼車主對於這件事相當不滿，明明就停在格子裡，還被拍照開罰。



該處人行道沒有阻隔、圍欄，地上也劃著白線，看起來非常明顯，「就是汽車停車格」，理應可以合法停車，為什麼警察還開罰，他感到相當不滿。

對此，警方回應，該處屬於人行道，絕對不能停車，路邊也有設立告示牌提醒，市府也沒有在上面規劃停車格，是學校私自劃上白線的。

▼事實上，該處白線格屬於人行道，本來就不能停車，也有設立告示牌告知，是校方私劃停車格。



警方指出，人行道是很明確的設施，原則就是不能停車，不需要另外做說明，而且交通局107年就已經發現這件事情，把人行道上的白線塗銷，最近可能因為油漆剝落，導致白線再度露出，目前已請該學校用其他方式處理，不要再讓人誤停。

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▼人行道旁的道路設有停車格，也有禁止將車輛停在人行道的告示牌。

