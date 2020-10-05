感慨「碩士生能力沒比較強」　他問一輪讀研動機驚呆！網戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

台灣高等教育相當普遍，之前就有教授感慨，現今的社會充斥著學位迷思，加上對技職人才的不重視，嚴重扭曲了教育體系。一席話讓眾人心有戚戚焉，一名網友昨po文表達看法，直言學界跟業界嚴重脫節，而且從周遭的例子來看，讀得越高，工作能力未必比較強。

根據教育部2017年統計指出，台灣25-34歲青年人口中，接受高等教育的比例高達71%，贏過南韓、日本、英國等，而美國、法國、德國等，更不到5成，反觀他國薪資條件，網友不禁懷疑，「浮濫學位真的重創台灣高教嗎？」

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對此，一名網友在PTT發文吐槽國內現況，「就是學界跟業界嚴重脫節，念了大學跟之後做的工作根本沒關係，那你念大學研究所幹嘛？阿就起薪比較高啊。」

他坦言，學歷讓起薪變高是真的，但能力未必成正比，「就像很多公務員，聽過最多的是教職，就去補一個學歷，薪水就會比較多，實際上有比較高的生產力嗎？好像沒有。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

原po曾問過許多人，為何要念研所，答案不乏「不知道要幹嘛，就繼續唸書」、「爸媽要我念的」、「大家都在念，念了起薪高」，當然也有比較合理的動機，像是工作需要、限定的門檻等，「所以在台灣，基本上就是給你好找工作、履歷好看、不知道要幹嘛用的，有沒有學到東西是一回事，完全失去學習跟研究的樂趣跟熱誠了啊！」

他也直言，大部分工作根本不需要到高等教育，「但台灣公司就是要求一個跑腿打雜的需要研究所畢業，看過很多研所畢業不走相關科系外，還去跑業務，不可否認...業務很多時候需要相關科系的背景，但你的客戶群程度根本沒有那麼高，只要扎實的大學4年幾乎都足以應付了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，一派網友認同表示，「抱歉我真的是洗學歷仔」、「推中肯」、「這個社會本來就是把人的一生給糟蹋掉的環境」、「台灣的問題是連四大都不知道自己在念什麼，國外名校至少知道自己在幹嘛，野雞大學才是混文憑」。

但也有不少人吐槽，「不要以為每個人都跟你的理工朋友一樣，沒有自己的主見好嗎」、「理工科有沒有讀研究所，基本做專案的能力會有巨大落差，重要的不是純粹的領域知識，而是處理問題的方法」、「國外其實也一堆學店型研究所給你洗，只是學費相對台灣太高才沒台灣熱絡」、「不要以為國外的月亮就比較圓」。

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