「女友太愛發IG」他曝光約會日常　7成網友也崩潰：看完覺得煩

▲原PO受不了女友瘋狂發IG。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人喜歡用照片紀錄生活，讓IG在年輕人間風行，但這種程度讓他直呼崩潰！一名男網友在學生論壇《Zuvio校園》發文「女友太愛發IG」，說女友舉凡吃飯、逛街、看電影，通通都要發IG，誇張程度不一般。原PO透露，2人已經為此溝通很多次，但後來只要提到這個話題，女方就哭給他看，「我的心，真的很累。」

這位男友文章開頭就直怨，「舉凡吃飯、逛街、看電影，各種不管是可以拍不能拍的，她、都、要、拍，我覺得她根本就是IG殭屍」，接著他用一天約會的行程為例，說女友從化完妝、等牽車、機車上、到餐廳時都可以拍，更不用說抵達餐廳之後更是要一陣狂拍，「一整天下來她的IG爆棚，限時動態上面的格子小到變米粒。」

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不僅如此，如果女友自己拍自己的就算了，重點是還要幫忙拍，菜來了也不能先吃，等女友拍照時滑手機還會被罵「你都不幫我喬一下陳設。」結束一天的約會後，女友甚至還會把拍的全部照片篩選一遍，寫成一篇文再發一次。

▲女友回到家還會再發一篇貼文紀錄。（示意圖／記者趙于婷攝）

原PO最後強調，2人已經溝通過很多次，但還是沒用，「到後來只要講到這個話題她就哭，說她只是想認真經營她的生活，想讓她的朋友知道她最近在幹嘛，不懂我為什麼要這樣限制她。」女方的反應讓男網友只能無奈「OK Fine ，我只能認輸。」

值得一看的是，貼文下方開了一個投票區塊，是關於狂發IG行為的看法，一共518個人投票。其中，最多人投的選項是「看完也覺得煩」，投票率達到67.6%；21.8%的人則是投「無言」；8.9%網友認為「我覺得還好」；最後的1.7%投「其實我女友也是」。

貼文一出，底下網友紛紛留言，「身為女性不能接受這種，已經不近人情了，一邊喊鼻鼻一邊折磨有點誇張了。以心理學看想讓別人看見生活時刻全部，這人其實也有些……嗯……」、「我都把限動很長的，直接省略」、「怕爆，這個太可怕了，還好我沒女朋友」、「就有遇過這樣的女生，她的限時一天30幾個甚至超過，每分每秒都需要人關注。」