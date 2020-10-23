▲萬里蟹9周年慶「野柳漁港」恐爆車潮，金山警實施彈性總量管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2020萬里蟹於24日在野柳漁港舉行歡慶9週年！新北市金山警分局已於10月1日起，針對萬里蟹祭活動預做準備，實施1個多月的交通疏導及執法，並彈性實施「總量管制措施」，有效分散野柳及龜吼港區車流，因周邊停車空間有限，港區道路狹小，請用路人配合交管並注意周邊交通資訊。

管制措施方式為每日上午10時起，視龜吼及野柳地區停車場狀況，於港區停車場已停放9成車輛時，彈性實施「總量管制措施」，分別於「臺2線石角路口（萬里隧道前）」及「港東路與港西路口」由員警及義交實施，管制期間除公車、活動接駁車及機關公務車，其他車輛彈性禁止進入。

▲野柳漁港周邊停車位。（圖／新北市漁業處提供，下同）

金山警分局表示，因周邊停車空間有限，港區道路狹小，交通管制時間恐長達1小時以上，敬請民眾配合交管並注意周邊交通資訊。新北市政府貼心安排「萬里蟹免費接駁車」，10月1日至10月31日期間，每逢國定假日及周六、日都提供免費載客服務，歡迎民眾多多利用大眾運輸工具前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港，有關停車空間及接駁車資訊，請參考活動網址：http://wanlicrab.tw/index.php。

金山警分局長趙家輝提醒，民眾參加活動時，務必將車門上鎖，並將貴重物品隨身攜帶，以避免遭不肖分子有機可乘，竊取車輛或車內財物。警方當日並在野柳漁港設立宣導攤位，針對「反詐騙」、「反毒品−安居緝毒專案」、「防制危險駕駛與酒後駕車」等主題，強化民眾預防犯罪及交通安全宣導，並備有精美的犯罪宣導品。

► 美麗最大的祕密

▲龜吼漁港周邊停車位。

▲萬里蟹免費接駁車路線圖。

▲野柳漁港、龜吼漁港周邊停車位資訊。