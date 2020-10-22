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新北「山藥」養身補氣最對味　秋末霜降滋補好選擇

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▲新北「山藥」養身補氣最對味 秋末霜降滋補好選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲109年度平溪區山藥品質評鑑的非穴管栽培冠軍，潘辜素親女士與新手栽培的冠軍山藥。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

霜降將至，天氣日漸轉涼，最適合養氣補氣照顧身體，新北盛產的山中之藥「山藥」，為滋補養生的夢幻逸品，山藥的薯塊富含多種營養物質，可以強身健體固精氣，其中的黏液質更能幫助消化，全家大小皆適合，而新北市特產的原生種山藥，口感更是特別綿細Ｑ彈，絕對是秋末養生滋補的最佳選擇。

農業局表示，新北山藥生長於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、深坑、汐止一帶，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，以臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」著名，廣受消費者喜愛。

▲新北「山藥」養身補氣最對味 秋末霜降滋補好選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾參與挖山藥體驗活動。

109年度平溪區山藥品質評鑑的非穴管栽培冠軍，潘辜素親女士表示，為了種植出最高品質的山藥，特別採用山藥零餘子種植，有別於一般以山藥薯塊種植的方式，需多整整一年的時間才能採收，讓山藥吸飽平溪好山好水的養分，做好田間管理，種出Q彈美味的新北山藥，在採收前就被熟客搶購一空。

平溪區農會理事長胡景昭表示，有別於一般穴管栽培，非穴管栽培的原生種山藥，需要靠人工種植與採收，不僅費工且產量少，但產出的山藥，帶有淡淡的人蔘香味，吃起來又Ｑ又綿，每台斤價格可高達450元，可說是全國最熱銷的山藥，歡迎各位來品嘗最新鮮的山藥饗宴，並一同遊覽好山好水。

▲新北「山藥」養身補氣最對味 秋末霜降滋補好選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲一根根拇指粗的非穴管栽培的原生種山藥。

農業局表示， 11月1日在雙溪高中舉辦的山藥產地展售會，販售與台北凱撒大飯店合作開發的五星山藥快餐車小吃，以及當季最新鮮的新北山藥；期間10月6日至11月6日與台北凱撒大飯店聯合推出限定「秋旬山藥海味宴」，還有舉辦一日山藥體驗旅遊行程，讓遊客近距離認識山藥。

相關體驗內容及報名資訊，可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢，網址：https://reurl.cc/OqrkWr。購買山藥可洽瑞芳地區農會：02-2497-2760~3或02-2497-8704、平溪區農會：02-2495-1051、三芝區農會：02-2636-3111。

► 美麗最大的祕密

▲新北「山藥」養身補氣最對味 秋末霜降滋補好選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲山藥田間。

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