內行人就要在霜降吃螃蟹更肥　「萬里蟹」是漁民乘驚濤駭浪換來

▲捕蟹船主吳兩成經驗豐富，他坐在船艙駕駛室精神挺拔。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

23日就是霜降，傳統說法中霜降為秋天最後一個節氣，即是天氣變冷開始下霜的意思，雖然台灣下霜機會不多，但是對於捕蟹船主來說霜降別具意義且值得期待，新北市政府在霜降前特別訪問了在地捕蟹船主吳兩成，講述捕蟹漁民辛勞與收獲，北海岸沿線漁港及漁市都會販售新鮮生猛萬里蟹，趕在冬天來臨前，先補身滋養滿足一下口腹之慾。

兩峰之間求生存，看流看天看經驗

漁業處表示，來到北海岸，眾所皆知萬里是品嚐海鮮的好地方，龜吼漁港漁夫市集、龜吼及野柳海鮮一條街，以及限時限地的野柳漁港假日活蟹市集，憑著鄰近漁港的產地優勢跟自家漁船捕撈的第一手漁獲，漁獲種類既豐富又新鮮，而北海岸名物「萬里蟹」在天冷的季節裡，肉質更為飽滿，品質數量更為穩定。

▲一般人是坐30秒遊樂園海盜船，捕蟹漁民是連坐5天海盜船，船隻隨波上、下接近一層樓高度。

經捕蟹船主吳兩成表示，隨著東北季風越來越強盛，萬里蟹大量集中在西北漁場，風浪雖大，但漁民都會看海流、看天氣，經驗老道的漁民都會從兩波鋒面間，抓到適合出海的縫隙出港拼捕蟹，出航多久算多久，回港卸完貨，補給後再度整備出港，對於東北季風，漁民可說是又愛又恨，萬里蟹只在東北季風強盛時，比較容易聚集，漁迅（漁獲表現）較佳，但是卻又是阻礙出港的因素之一。

吳兩成說，開船不是像在陸地上開車，有時候就算你已手握船舵出港，偏偏外海流向就是不配合，在海上打轉個半天無功而返是家常便飯，進港休息後，隔天再出港，如果外海浪大無法出海，休息一週到10天也不無可能，所以在漁市及餐桌上的每一隻萬里蟹其實都是得來不易的，希望消費者都能了解它的價值並多到北海岸遊玩品蟹，看到漁港漁村因為萬里蟹熱鬧起來、饕客吃萬里蟹吃到眼睛笑起來，那一切辛苦也是值得的。

▲產銷班班長許德成手拿活花蟹，笑容燦爛。

萬里蟹品牌帶動地方，地方認同最重要

農業局長李玟表示，萬里蟹的成功不僅帶來漁民直接的獲益，更帶動週邊產業、文化及經濟提升，像是龜吼、富基魚市的興起，龜吼螃蟹村的營造等，形成在地獨有漁業文化地貌，當地的漁民都以捕獲萬里蟹感到榮耀感，這就是地方認同！也是萬里蟹品牌意義最重要的地方，從既有產業出發找出獨特性，帶動地方文化興起，而要支持在地產業也很簡單，多去北海岸遊玩品嚐最鮮美的萬里蟹就是最棒的支持。

► 美麗最大的祕密

▲漁村媽媽高興手拿螃蟹合照。