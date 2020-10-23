丁允恭：村長性侵新聞還比我小　LINE訴苦「我被萬人唾棄」對話曝

▲涉性醜聞的前總統府發言人丁允恭，向友人抱怨的對話全公開在網路上。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「挺韓大將」國民黨桃園市議員詹江村桃色風暴持續延燒，本刊接獲爆料，日前遭本刊踢爆涉性醜聞的前總統府發言人丁允恭，近日私下也很關注村長案，並向友人抱怨：「今天村長強姦人」「新聞還比我小」，盼友人幫他主持公道，但這段對話全被公開在網路上。

「你們應該要幫我們啊」、「我對朋友從沒對不起」。作家張紹中21日在臉書上分享自己與丁允恭的LINE聊天內容。丁允恭稱，「今天村長強姦人」「新聞還比我小」，似乎心裡十分不平衡，張則回覆，「靠背 你就約砲出事能說什ㄇ」，並安慰丁「世界本來就不公平」，自己的遭遇還比丁慘。

但丁允恭並未因此釋懷，持續傳訊說，「我被萬人唾棄耶」、「我不懂」、「我幫那麼多朋友」、「結果一堆反搞我的人」，接著還指責起友人「你講那樣人家也以為你要爆我啥啊」。張紹中則回應，「靠背喔 我能講的都講完了啊」，強調自己沒有對丁落井下石。

▲▼詹江村桃色風暴持續延燒，卻讓丁允恭覺得不公平，要友人主持公道。





不過，丁允恭仍持續逼問友人，「我有對不起你過嗎」、「我以為我們是朋友」、「很多人都問我」、「是怎麼一回事」「我丈二金剛摸不著頭腦」。張紹中則回覆「？？不就我跟你約砲被打槍ㄇ」。

張紹中在貼文寫道，他鄭重聲明，自己只是國中跟丁允恭約砲，但被打槍，強調沒有任何言外之意，也沒打算爆料，也沒有料可以爆，「雖然他真的是渣男但我不會落井下石，就這樣」。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【村長變渣男案外案2】曾言語性騷丁允恭女友 詹江村：妳要在這陪我們嗎？

【挺韓大將變渣男】認了！遭爆私密處有胎記 詹江村：我的屁股確實有

【挺韓大將變渣男3】一張收據曝詹江村超不利證據 名人都愛滑進這家摩鐵